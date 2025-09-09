

Brotherson tire un bilan positif du Forum

Tahiti le 13 septembre 2025. Un communiqué de la présidence fait état d’un Forum du Pacifique sud où la Polynésie française a joué pleinement sa carte.



"A Munda, où les dirigeants du Pacifique se sont réunis en retraite, la Polynésie française s’est positionnée comme actrice d’un Océan de Paix, engagée pour la résilience, le dialogue polynésien et la précaution face aux défis comme l’exploitation minière des fonds marins", explique en préambule un communiqué de la présidence transmis aux rédactions ce week-end. Les dirigeants ont d’ailleurs confirmé que la Polynésie française accueillera en 2031 le 60ème Sommet du Forum.



La réunion a été marquée par l’affirmation d’un Océan de Paix, thème porté par le Premier ministre de Fidji, Sitiveni Rabuka. Les Îles Salomon, encore marquées par les vestiges de la Seconde Guerre mondiale et des munitions non explosées, rappellent que le Pacifique fut autrefois un champ de bataille entre grandes puissances. Cet héritage oblige à préserver la paix pour les générations futures.



Les dirigeants ont également exprimé leur inquiétude face à la montée de la méthamphétamine, une menace qui détruit des familles et fragilise les sociétés.



Enfin, les discussions ont permis d’adopter une nouvelle politique de partenariat, distinguant désormais partenaires stratégiques et sectoriels, et de mettre en avant le Pacific Resilience Facility (PRF), fonds régional pour financer la résilience climatique. Déjà 15 signatures et une ratification ont été enregistrées à l'occasion de ce Sommet du Forum, une première depuis 40 ans. La Polynésie française a confirmé son intention d’y accéder dès l'accomplissement des procédures internes nécessaires.



La Polynésie française a enfin rappelé sa position de précaution face à l’exploitation minière des fonds marins (DSM), appelant à ne pas sous-estimer les risques, non seulement environnementaux, mais aussi économiques et sociaux pour les générations à venir.



En marge des travaux collectifs, la Polynésie française a multiplié les rencontres bilatérales. Les échanges avec Guam, Tuvalu, Tonga et Fidji notamment ont permis de poser les bases de nouvelles coopérations autour des enjeux climatiques, de la jeunesse, de la mobilité, mais aussi des échanges économiques et culturels.



Avec Fidji en particulier, des discussions constructives ouvrent la voie à un partenariat renforcé, qui devrait se concrétiser prochainement par une signature officielle.

