Brotherson-Tumahai au coude-à-coude

Tahiti, le 4 juin 2022 - Le député Tavini sortant Moetai Brotherson termine en tête du premier tour des législatives avec 9 761 voix pour 34,26% des suffrages exprimés, juste devant le Tapura Tuterai Tumahai et ses 9 128 voix et 32,04%. Les autres candidats n'arrivent pas à passer la barre des 12,5% des inscrits pour se qualifier.



Le duel du deuxième tour se jouera entre le député Tavini sortant Moetai Brotherson et le candidat du Tapura Tuterai Tumahai, le 18 juin prochain sur la troisième circonscription de Polynésie française. Nuihau Laurey échoue à 6,19% des inscrits malgré ses 4 140 voix (14,53% des exprimés), comme Sylviane Terooatea à 5,96% (3 987 voix - 13,99% des exprimés).



La troisième circonscription comptes les deux communes tahitiennes de Faa’a et Punaauia et les huit communes des îles Sous-le-Vent. Moetai Brotherson arrive largement en tête, sans surprise, dans la commune indépendantiste de Faa’a où il totalise 57,03% des suffrages exprimés. C’est plutôt à Punaauia que le député sortant crée la surprise samedi en devançant de 80 voix son principal concurrent, fils de feu l’ancien tāvana Rony Tumahai et élu de la majorité au conseil municipal. Une contre-performance que le candidat Tapura doit au bon score réalisé samedi par Nuihau Laurey, 1 605 voix puisées dans la réserve de votes autonomistes de la commune des orange. Sur ces deux communes tahitiennes, le député sortant totalise 5 805 voix, contre 3 110 pour Tuterai Tumahai, dans un contexte de forte abstention où moins d’un électeur sur trois aura fait le choix de se déplacer pour voter.



Tumahai se rattrape aux Raromatai



C’est aux îles Sous-le-Vent que le candidat du Tapura Tuterai Tumahai rattrape son retard avec 5 253 voix en sa faveur, là où le député sortant finit devancé de 1 297 voix avec un total de 3 956 suffrages en sa faveur. Tumahai arrive très largement en tête à Bora Bora et Huahine. Les deux candidats sont au coude-à-coude à Uturoa, Tumaraa’a et Taputapuātea. Dans les deux commune de Maupiti et Taha’a, la majorité des votes s’est largement prononcée en faveur de Sylvianne Terooatea. Pas suffisant pour redresser le score final de la candidate Amuitahira’a qui finit au quatrième rang avec 13,99% des suffrages exprimés par les électeurs de la 3e circonscription, derrière le A Here ia Porinetia Nuihau Laurey qui fait figure de troisième homme sur cette circonscription électorale.