Brocante, relais sportifs, concerts…, l'assemblée se mobilise pour le Téléthon

Papeete, le 3 décembre 2018 - L'assemblée de Polynésie française se mobilise jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 décembre pour le Téléthon. Défis sportifs, concerts, manèges, stands, brocante… vont s'enchaîner pendant trois jours à l'assemblée, sur le parking de la troisième institution du Pays et place Pouvanaa a Oopa pour soutenir le combat que mène le Téléthon contre les myopathies et les maladies rares.



Pour la 20e édition du Téléthon en Polynésie, l'assemblée a décidé de s'investir pleinement dans la lutte contre les myopathies et les maladies rares en organisant une multitude d'actions au sein même de l'institution, sur le parking Tarahoi et place Pouvanaa a Oopa. "Ces maladies touchent tout le monde, il faut continuer à se battre, c'est pour cela que nous avons choisi d'être partenaires du Téléthon cette année" , explique avec conviction le président de l'assemblée de Polynésie française, Gaston Tong Sang.

Et pour sa première participation à ce grand évènement annuel contre les maladies rares et les myopathies, l'assemblée, en lien avec l'AFM-Téléthon Polynésie, qui coordonne tous les projets du Téléthon, va proposer de nombreuses manifestations. Ainsi pendant trois jours, de jeudi à samedi, plus d'une dizaine de concerts, des stands, des défis sportifs, des manèges, une brocante, un forum des métiers, etc. seront organisés pour les Polynésiens (voir le programme). Une partie des sommes récoltées sera reversée à l'AFM-Téléthon Polynésie.

" Je suis très content que l'assemblée s'engage ainsi. Cette action a été plébiscitée par tous les représentants. C'est dans l'ADN de leur fonction politique de s'investir pour nos populations (...). J'espère que cela sera pérennisé dans l'avenir", avoue Serge Le Naour, coordinateur du Téléthon pour la Polynésie. Si on ne connaît pas le nombre exact de personnes atteintes de myopathies et des maladies rares en Polynésie, on estime le nombre à environ 150 à 200 personnes.