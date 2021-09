Britney Spears fiancée à son petit ami Sam Asghari

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | lundi 12/09/2021 - La chanteuse Britney Spears a annoncé ses fiançailles dimanche avec son petit ami Sam Asghari via les réseaux sociaux.



La princesse de la pop, 39 ans, a publié une petite vidéo de sa bague en diamant au doigt sur Instagram, accompagnée d'une légende: "Je n'arrive pas à y croire, p*****!!!!!!".



A ses côtés, sur la vidéo, se trouve son petit ami, Sam Asghari, 27 ans, vers lequel elle se retourne pour lui déposer un baiser sur la joue.



"Regarde-moi ça, tu aimes ?", lui demande-t-il. "Oui !", s'exclame-t-elle de joie.



Les voeux aux fiancés ont afflué et plus de 1,6 million de personnes avaient aimé la publication dimanche soir.



"Félicitations mon amour!! Trop contente pour toi! Bienvenue au club!", s'est réjouie la jet setteuse Paris Hilton dans un commentaire à la publication.



Sur la page Instagram de M. Asghari, une simple photo de lui en train d'embrasser Britney Spears tout en lui levant la main -- plus particulièrement l'annulaire où se trouve son nouveau joyau.



Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2016, alors qu'ils jouaient ensemble dans le clip de son tube "Slumber Party".



La pop star a deux enfants d'un précédent mariage avec le rappeur Kevin Federline, et a eu un bref mariage avec son ami d'enfance Jason Alexander, qui a été annulé après tout juste 55 heures.



Britney Spears a connu la gloire dès l'adolescence, grâce à des tubes comme "...Baby One More Time", mais a souffert d'une dépression très médiatisée en 2007, ce qui l'a menée entre autre à vandaliser la voiture d'un paparazzi dans une station-service.



Cet acte l'a conduite à être placée sous tutelle de son père Jamie Spears qui a, pendant 13 ans, contrôlé toutes ses finances.



En juillet, la célébrité a lancé une offensive judiciaire pour retirer à son père la tutelle, qu'elle a qualifiée "d'abusive". Début septembre, Jamie Spears a officiellement déposé une requête pour y mettre fin.