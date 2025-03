Brice Punuataahitua domine la Mata Are Race

Tahiti, le 29 mars 2025 - Samedi se déroulait la Mata Are Race 2025. Une épreuve référence dans la saison de va’a V1, mais aussi en kayak et en stand up paddle. Cette osmose entre ces trois disciplines fait de cette compétition une course unique. Brice Punuataahitua, le rameur de Shell Va’a, remporte le titre seniors en va’a. Chez les filles, c’est la petite prodige Nateahi Sommer qui franchit la ligne d’arrivée en pole position. Victor Henot, lui, remporte la course en kayak et Niuhiti Buillard en paddle. De beaux champions pour une belle course.



Les week-ends se suivent et se ressemblent en Polynésie. Après la prestigieuse course marathon de va’a V6 Polynésie La 1ère la semaine dernière, c’était au tour des V1 de prendre le relai ce samedi matin. Au départ du parc Aorai Tini Hau de Pirae, les 214 participants toutes catégories confondues – des cadets aux vétérans hommes 60 en passant par les open dames et les seniors, des kayakistes aux pros du va’a et du paddle – s’étaient donné rendez-vous pour leur première voire leur deuxième course de l’année, très heureux de se retrouver autour de leur passion commune : la mer. “On fait maintenant partie des grandes manifestations. C’est un sport traditionnel, on est un peuple tourné vers la mer, donc le va’a, chez nous, c’est aussi culturel. On est très content de voir autant de monde et surtout des jeunes qui sont l’avenir de notre sport, mais aussi son ouverture sur le monde”, nous confiait Ralph Teariki, le président de la Mata Are Race.



Des jeunes passionnés par ce sport qui demande pourtant beaucoup d’entraînement pour pouvoir performer en compétition. Evann Pesenti du club Tahitian Paddle est de cette génération montante qui sacrifie beaucoup de temps pour son sport : “On s’était bien entraîné depuis le début de l’année pour la Taaora Race, mais pour celle-là, pas trop car on s’était concentré pour la course Polynésie La 1ère. Ça a été dur mais j’ai tout donné malgré le vent de face qui a soufflé sur une partie du parcours.” Même son de cloche du côté de la relève féminine : “Ça fait cinq mois que j’ai commencé mais c’est un sport qui me plaît beaucoup. C’est un sport traditionnel qui fait partie de notre culture et dont les valeurs sont importantes. J’aime être sur l’eau aussi, c’est un sport qui rassemble tout”, nous confiait la cadette Rā’ihei Ponia.



Mais quand on parle de génération montante, c’est le nom de Nateahi Sommer qui vient en premier. La jeune rameuse de Raiatea est en train de démontrer à chaque course, que ce soit en kayak ou en va’a, qu’elle est le futur de ce sport. Encore samedi, sur cette course où elle a choisi le va’a, elle a terminé première en Open dames alors qu’elle a tout juste 18 ans. “Dès le début, j’ai eu du mal à me détacher du paquet, jusqu’au pont de Fare Ute, puis ça s’est fluidifié et j’ai réussi à prendre les devants. Il a fait chaud et du vent, ça a été difficile. J’ai préféré le va’a aujourd’hui, mais je m’entraîne aussi en kayak car je trouve que ce sont deux disciplines complémentaires. Et puis tant que je suis sur l’eau, ça me plaît.”



Duel entre Brice Punuataahitua et Steeve Teihotaata



Sur un parcours de 12,54 km qui bifurquait par la passe de Papeete et qui arpentait le lagon jusqu’au parc Vairai, et où se mêlaient les cadets, les vétérans hommes 60 ans et les kayaks cadets et juniors, la pensionnaire du club de Tumu Nui a dominé la course. Du côté de la grande course, longue de 20,71 km, c’est à l’extérieur du lagon que devaient passer les va’a et les kayakistes seniors, juniors, vétérans 40 et 50 hommes pour rentrer par la passe de Taapuna. Une entrée dans le lagon où la chaleur a donné du fil à retordre aux participants. “Il a fait très chaud dans la dernière partie du parcours où on a tous baissé de régime. C’était une première belle course, ça fait plaisir de retrouver les copains. Maintenant, on va partir sur la Molokai Solo le 8 mai. Donc c’était bien de faire cette course pour se préparer, surtout que le niveau était bien relevé”, confiait Kyle Taraufau, le capitaine de la team Air Tahiti.



Première course V1 de la saison pour “le sergent”, mais ce n’était pas le cas pour tout le monde. Brice Punuataahitua et Steeve Teihotaata se retrouvaient après la Taaora Race de février. Les deux premiers de cette course ont livré une bataille similaire pour se retrouver sur les mêmes places du podium que lors de la précédente course. “Il y a un peu plus d’écart que lors de la Taaora entre nous, ça prouve qu’il est en forme, le copain ! Il me faut encore un peu de temps pour revenir au poids de forme, mais techniquement, je suis bien. À l’entrée, j’ai vu qu’il n’y avait pas de balise à contourner, donc j’ai pris au plus court, quitte à toucher un peu les cailloux. Ça m’a permis de prendre la deuxième place devant Darren Harbulot qui est un ami et un partenaire d’entraînement. On va enchaîner les courses jusqu’au mois de juin. On a un gros programme, mais ce sont toujours de belles aventures.”



Des aventures qui emmèneront très vite nos représentants loin de nos terres mais qui, comme d’habitude depuis très longtemps, se donneront corps et âme pour porter haut les couleurs du pays.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 30 Mars 2025 à 20:07 | Lu 296 fois