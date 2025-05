Brève alerte au tsunami après un puissant séisme en mer à l'extrême sud de l'Argentine et du Chili

Ushuaïa, Argentine | AFP | vendredi 02/05/2025 - Un puissant séisme en mer au sud du Chili et de l'Argentine a déclenché une brève alerte au tsunami et un ordre d'évacuation des populations en zone côtière de cette région peu peuplée proche de l'Antarctique.



Le tremblement de terre a été enregistré à 9H58 locales (12H58 GMT) à dix kilomètres de profondeur en mer, à 218 km au sud de la localité de Puerto Williams et environ 2.500 km au sud de Santiago, selon le Centre sismologique national, dépendant de l'Université du Chili.



Il l'a évalué à une magnitude de 7,5 tandis que l'Institut américain de géophysique (USGS) a mesuré une magnitude de 7,4.



Le Service National de Prévention et de Réponse aux Catastrophes (Senapred) et le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOA) du Chili ont immédiatement déclenché l'appel à évacuer : "ATTENTION! #SENAPRED face à la menace de tsunami, demande d'évacuer le secteur du bord de mer de la Région de #Magallanes", a écrit l'organisme sur son compte X. Peu après, le Senapred a demandé "d'évacuer la zone de plage du Territoire Antarctique".



Mais peu avant 12H00 locales (15H00 GMT), l'alerte au tsunami et l'ordre d'évacuation ont été levés.



"L'évacuation préventive est terminée. En d'autres termes, tout le monde reprend ses activités. Tous les secteurs devraient fonctionner normalement, à l'exception de toutes les activités économiques sur la côte", a déclaré Juan Carlos Andrade, directeur régional du Service de Prévention et de Réponse aux Catastrophes de Magallanes.



En Argentine voisine, les autorités de la province de Terre de Feu ont appelé la centaine d'habitants de la petite ville de Puerto Almanza à évacuer "préventivement (...), se rendre dans des endroits élevés et sûrs" et à "suspendre tout type d'activité aquatique et de navigation dans le canal de Beagle".



Dans la ville d'Ushuaïa, à 75 kilomètres de Puerto Almanza, "il n'y a pas d'alerte", a indiqué sur la chaîne de télévision TN Pedro Franco, secrétaire de la protection civile de la province, et "seules les activités aquatiques ont été suspendues". "Il n'y a pas de dommages aux structures des bâtiments".



Sofia Ramonet a raconté à l'AFP qu'elle dormait lorsqu'elle a "senti le lit beaucoup bouger" dans son appartement au troisième étage à Ushuaïa. "J'ai levé les yeux au plafond où j'ai une lampe suspendue et elle bougeait d'un côté, de l'autre. Cela a duré un temps considérable".



Lorsqu'elle a regardé par la fenêtre, elle dit avoir vu "beaucoup de gens dehors, effrayés parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait ou ce qu'il fallait faire".



- "Un peu de chaos" -



Au Chili sont attendues dans les prochaines heures sur les côtes de la péninsule antarctique le train de vagues généré par le séisme, avec des hauteurs estimées entre 0,3 et un mètre.



Les bases militaires chiliennes Bernardo O'Higgins et Arturo Prat, en Antarctique, devraient être les premières affectées.



Les chaînes de télévision ont montré l'évacuation ordonnée par les populations qui se réunissaient dans des points hauts et éloignés de la mer. Sur son compte X, la police chilienne a montré un agent poussant une personne en fauteuil roulant vers le haut d'une colline à Puerto Williams, ville de 2.800 habitants la plus proche de l'épicentre.



D'autres vidéos témoignaient de l'afflux de la population vers des points hauts de dans les zones côtières de la région de Magallanes, 170.000 habitants



"Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que les alarmes sonnent. Il y a eu un peu de chaos parce qu'il n'est pas normal que l'on ressente des tremblements ici", a déclaré à l'AFP Shirley Gallego, 41 ans, ouvrière d'une usine de pêche dans la localité de Porvenir, dans le détroit de Magellan.



Le Chili est l'un des pays qui a enregistré le plus de séismes au monde. Sur son territoire convergent trois plaques tectoniques : la plaque de Nazca, la plaque sud-américaine et la plaque antarctique.



En 1960, la ville de Valdivia (sud) a été dévastée par un séisme de magnitude 9,5, considéré comme le plus puissant jamais enregistré, qui a tué 9.500 personnes.



En 2010, un tremblement de terre de magnitude 8,8, suivi d'un tsunami, a causé plus de 520 morts.

le Vendredi 2 Mai 2025 à 22:22 | Lu 226 fois