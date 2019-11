TAHITI, le 10 novembre 2019 - Johnny Tahiti, fan et interprète des chansons de Johnny Hallyday et Arnaud Askoy, sosie et imitateur de Jacques Brel vont partager des scènes à Tahiti et à Hiva Oa. Ils chanteront l’un et l’autre des chansons de leur artiste préféré mais proposeront également des duos.



" On ne le sait pas mais Johnny et Brel on été amis, de 1961 à 1976 ", affirme Jean-Claude Lecuelle. Il est fan et interprète de Johnny Hallyday à Tahiti. Il est connu du monde du spectacle polynésien sous le surnom de Johnny Tahiti.



Suite à un concours de circonstances, il va monter sur scène avec Arnaud Bassecourt, alias Arnaud Askoy, sosie et imitateur de Jacques Brel.



Une mise en relation inattendue



Jean-Bernard Bonzom a participé, en tant qu’ingénieur chez Dassault aviation, à la restauration de l’avion de Jacques Brel aux Marquises : Jojo. Cet avion se trouve au centre culturel Brel à Hiva Oa. Il a vu Johnny Tahiti sur scène lors de son dernier passage en Polynésie au mois de juin.



" Après le spectacle il m’a dit : que dirais-tu de chanter avec Brel ? ", se rappelle le fan de Johnny. " C’est à partir de là que tout a commencé ."



Arnaud Bassecourt est un artiste de 49 ans, vivant en France. Un professionnel de la scène qui, après avoir été policier, puis détective privé et s’être occupé de rénover des immeubles, a décidé de monter sur les places.



Il assure que depuis l’âge de 15 ans, les gens l’interpellent dans la rue pour lui dire qu’il ressemble à Jacques Brel. Un artiste qu’il ne connaissait pas trop. Quand il s’est finalement décidé à écouter l’un de ses albums, il a eu une révélation.



À l’âge de 42 ans, il a pris des cours de chant et a changé de vie. Depuis, il travaille sa voix mais aussi tout l’aspect scénique de Brel pour proposer un show de plus en plus ressemblant. Il a accepté de traverser le globe pour animer des soirées.



L'impossible spectacle, devenu possible



Brel et Johnny, ensemble sur scène, le spectacle n’a jamais eu lieu. Si les deux chanteurs étaient bien amis (la projection d’un diaporama viendra le prouver), ils ne se sont jamais présentés devant un même public.



" Mais Johnny a chanté Brel ", glisse Jean-Claude Lecuelle, il a repris "La Quête", "Ne me quitte pas" et "Quand on n'a que l’amour". " Et puis, Éric Bami, confident de Johnny, était le frère de Maddly, la dernière compagne de Brel ", poursuit-il à propos des points communs.



Johnny Tahiti se réjouit d’animer les soirées annoncées, même s’il insiste : " moi je ne suis qu’un amateur ".



Sa passion le porte depuis qu’il a vu le spectacle de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel en l’an 2000. Depuis, encouragé par son entourage, il a pris des cours de chant et mis en scène des spectacles pour Tahiti avec des choristes. Il a un public de fidèles au fenua.