Braye sort au round 3 en Espagne

Mihimana Braye et O’Neil Massin participaient ces derniers jours au Abanca Galicia Classic Surf Pro WQS 10 000, une compétition déterminante du circuit des World qualifying series. Après une belle victoire de série au round 2, Mihimana Braye (53e au classement WQS) s’est fait éliminer au tour suivant, le round 3, en terminant dernier de sa série.



Ses deux meilleures vagues ont été notées 4.83 et 4.30 pour un total de 9.13, insuffisant pour battre l’Américain Jake Marshall (24e WQS) qui totalise 13.33 et Caleb Tancred (85e WQS) qui totalise 11.83 et qui se qualifient pour le tour suivant alors que Mihimana Braye et Mitch Crews (93e WQS) sont éliminés.