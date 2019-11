Bras de fer à la CPS

Tahiti, le 27 novembre 2019 – Le budget du régime des salariés de la CPS a été retoqué par le Pays et renvoyé en deuxième lecture ce vendredi, à la suite d’un bras de fer engagé notamment par les patrons sur le financement de l’hôpital par la CPS.



C’est un curieux bras de fer qui se joue depuis quelques jours au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Le 8 novembre dernier, les administrateurs, représentants des salariés et du patronat, ont été réunis pour voter comme chaque année le budget du régime général des salariés (RGS). Sur la base d’une « lettre de cadrage » du ministre de la Santé, Jacques Raynal, la direction de la CPS avait établi un budget prévisionnel prévoyant plusieurs « ajustements » -principalement des augmentations de plafonds et de cotisations- à la fois sur la branche maladie et la branche retraite. Mais une fronde, menée par le patronat contre le financement de l’hôpital par la CPS, a conduit le conseil d’administration à refuser la plupart des propositions du Pays. La semaine dernière, le conseil des ministres a refusé à son tour le budget voté par le conseil d’administration de la CPS et l’a renvoyé « en deuxième lecture » pour ce vendredi.