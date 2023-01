Braquage d'un fourgon blindé en Allemagne: cinq suspects mis en examen à Paris et incarcérés

Paris, France | AFP | mercredi 18/01/2023 - Cinq personnes, dont deux figures du grand banditisme français, ont été mises en examen et incarcérées dans l'enquête sur le braquage d'un fourgon blindé en Allemagne la semaine dernière, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.



Une sixième personne a également été interpellée mardi soir à Haubourdin, dans la métropole de Lille, a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information de La Voix du Nord.



Selon une source proche de l'enquête, sa compagne a elle aussi été interpellée mardi soir dans la région lilloise. Le couple a été placé en garde à vue.



Le parquet de Paris a confirmé à l'AFP ces deux interpellations.



Les cinq mis en examen, âgés de 45 à 56 ans, avaient, eux, été interpellés vendredi en fin de journée en région parisienne et placés en garde à vue dans les locaux de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).



Parmi eux figurent Abdelkrim Lho, né en 1966, et Loïc Delière, connus pour appartenir au grand banditisme français et être proches du braqueur Antonio Ferrara, selon une source proche du dossier.



Abdelkrim Lho et Loïc Delière avaient été condamnés respectivement à vingt-deux et vingt ans de réclusion criminelle assortis d'une peine de sûreté pour le braquage d'un fourgon de transport de fonds en 2000 à Nanterre, qui avait coûté la vie à un convoyeur.



L'avocat d'Albelkrim Lho n'a pas souhaité réagir.



Vendredi matin, un commando de plusieurs personnes lourdement armées a attaqué un fourgon de transport de fonds dans la ville allemande de Sarrelouis, à la frontière avec la France, selon une source policière allemande.



Les suspects avaient pris la fuite avec de l'argent liquide, selon la police de Sarrelouis, qui n'a pas donné le montant du butin.



L'un des occupants de la camionnette ainsi qu'un fonctionnaire de police ont été blessés dans cette attaque, durant laquelle des explosions et des coups de feu ont été entendus, d'après le quotidien allemand Bild.



A l'issue de leur garde à vue, les cinq suspects ont été présentés mardi à un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, chargé des investigations.



Deux d'entre eux ont été mis en examen pour association de malfaiteurs, deux autres pour association de malfaiteurs, vol en bande organisée avec arme, destruction par moyen dangereux et recel en bande organisée.



Le cinquième a été mis en examen pour association de malfaiteurs et vol en bande organisée avec arme, a détaillé la source judiciaire.



Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire mardi, a précisé la source judiciaire. Le cinquième, qui avait sollicité un délai pour préparer sa défense, a été placé en détention provisoire mercredi, selon une autre source proche du dossier.

