Boyer garde le marché du bitumage à Moorea

Lors de la procédure d’appel d’offre, la proposition de la société BTP pour ce marché avait été éliminée, notamment en ce qu’elle proposait un type de bitume non conforme aux deux autres types qui avaient été sollicités dans le cadre du marché.



A l’audience vendredi dernier, BTP avait pourtant soutenu que son offre était parfaitement « régulière en ce qui concerne le bitume » . Le conseil de la société BTP avait expliqué que le type de bitume incriminé, le bitume 60/70, avait été utilisé pour un chantier à Taha’a et pouvait donc être adapté aux routes de Moorea. De leurs côtés, le Pays ainsi que la SAS Boyer avaient accusé BTP de vouloir « refourguer » son « énorme » stock de bitume 60/70 sur les routes de l’île sœur.



Lundi, le tribunal administratif a estimé que l’offre de BTP était « irrégulière » et que le bitume proposé dans cette offre, le bitume 60/70, n’était pas « au nombre de ceux répertoriés au sein de la norme NF EN 12591 » demandée pour ce marché. « Dès lors que son offre était irrégulière, la société BTP ne peut justifier d’un intérêt lésé et n’est ainsi pas fondée à invoquer d’éventuels manquements de la Polynésie française à ses obligations de publicité et de mise en concurrence » , a donc conclu le tribunal.



Rappelons que s’agissant d’un recours en référé, le tribunal administratif statue dans un délai court et sur des motifs d’évidence. L’affaire pourra donc revenir sur le fond dans les prochains mois.