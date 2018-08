Boxe Thaï - Tahiti vs Cook : Mika Herlaut envoie Tyson Vairoa au tapis

Parole à Raruna Jacquot :



Ton analyse du combat ?



« J’ai plutôt fait au feeling, j’ai donné tout ce que j’ai pu, surtout au niveau des coups de pied, grâce à mon expérience du taekwondo. Je suis quand même satisfaite de ce que j’ai pu donner vu que j’étais face à une combattante expérimentée alors que je monte sur le ring pour la deuxième fois. Je suis contente de cette victoire même si elle est à égalité. »



Quelques mots sur ton parcours ?



« Je viens du taekwondo, je suis ceinture noire deuxième dan. Je suis également double championne de Polynésie en jiu jitsu brésilien. En muay thaï, c’est mon premier titre de championne d’Océanie 2018. C’est satisfaisant et cela me motive pour la suite. J’ai arrêté le taekwondo et je compte aller le plus loin possible dans le muay thaï et dans le jiu jitsu également. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« J’ai bien accroché au muay thaï car c’est un art martial très complet avec les genoux, les coudes etc…donc j’incite le public à s’y intéresser. Merci à ma team Tini Thai Boxing, à mes coach Tinitua et Roland et à tous mes camarades d’entrainement, Elise et tous les amis qui sont à fond derrière moi. » Propos recueillis par SB