Boxe Pro - Raphaël Boquet vs Jean-Louis Albertini : Retour gagnant pour le Tahitien

Parole à Jean-Luis Albertini :



Quelques mots sur ton combat ?



« A chaque fois, je me mets dans la tête que c’est mon dernier combat et que donc il faut que je termine en beauté. Cela a été un joli combat. J’ai pu trouver le bon rythme face à ce boxeur coriace. Il avait une bonne garde, il ne fallait pas boxer bêtement. Il attendait juste une ouverture pour remiser et moi aussi j’attendais le bon moment pour remiser. Et c’est ce que j’ai pu faire au troisième round. »



De coups rapides bien travaillés à l’entrainement ?



« Oui, comme d’habitude. Je m’adapte à toutes sortes de boxes : corps à corps, longue distance, plus courte…Je suis content de revenir sur le ring. C’est un bon retour pour moi, je suis très fier. Je remercie tous les spectateurs qui sont venus aujourd’hui, ce soir. Merci aux médias d’être présents. Mauruuru et je passe un petit coucou à ma mère dans les îles et un coucou aux Tuamotu. »



Il a demandé une revanche ?



« C’est faisable mais pour moi ce n’est plus mon objectif. Mon objectif, c’est ma revanche contre le numéro 1 néozélandais Shaye Brock. Ce sera un peu plus fort en rythme. Là, j’ai fait un entrainement « normal » au niveau rythme, pour la suite il faudra augmenter le rythme au niveau de l’entrainement. Je remercie mes coachs, c’est grâce à eux que j’ai pu boxer ce soir. On envisage un prochain combat au mois de mars. » Propos recueillis par SB