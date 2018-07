Boxe Pro - Ceintures UBO/RBOF/GBF : Nez cassé mais combat gagné pour Cédric Bellais

Parole à Cédric Bellais :



Ton analyse du combat ?



« Cela s’est bien passé. J’étais prêt, je me suis bien entrainé. Il fallait bien gérer les premiers rounds pour voir quoi faire ensuite. Chaque round est différent. On ne peut pas savoir, n’importe quel coup peut arriver. Il faut toujours être vigilant, du premier au dernier round. Tout peut arriver. »



Il s’est jeté sur toi au troisième round ?



« Cela risque d’arriver encore, c’est ça le haut niveau. Il faut être prêt à 200%. On a pas droit à l’erreur. Il ne faut pas lâcher, j’étais prêt pour tenir les 12 rounds, jusqu’au bout. Qu’il accélère au premier, au dernier, je l’allais l’accompagner. »



Il t’a touché au nez ?



« Ce sont les risques du métier. Ça arrive. Il faut s’attendre à tout. »



De nouvelles perspectives ?



« Au fil des combats, il faut viser le top du classement. J’étais 81e mondial sur plus de 1000, cette victoire va me permettre de grimper au classement mondial. »



Tu as passé trois semaines aux US ?



« Oui, pour bien se préparer, il faut mettre les gants avec plus fort que soi. Il n’y a que comme ça qu’on progresse. Je remercie tout le monde, mes sponsors Air Tahiti Nui, Timi Va’a, tonton Domi de la station mobil de Taravao ainsi que mes sponsors privés qui ont permis à cet événement de se faire. Merci beaucoup à vous tous et à la prochaine. » Propos recueillis par SB