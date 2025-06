Boxe – Les Australiens dominateurs au Challenge Maco Nena

Tahiti, le 1er juin 2025 - La 11e édition du Challenge Maco Nena s’est déroulée sur deux soirées, mercredi au motu Ovini à Faa’a avec les demi-finales et vendredi à la salle Fautaua de Pirae avec les finales. Des combats internationaux étaient au programme avec la présence des Australiens Martin Merza et Chris Timo qui ont battu Henere Tetoofa et Nene Tahuhuterani vendredi et remporté les ceintures mises en jeu chez les lourds au Challenge Maco Nena.



Créé en mémoire d’un boxeur emblématique du noble art polynésien qui fut notamment champion de France amateur et a participé aux Jeux olympiques de Munich en 1972, le Challenge Maco Nena est l’un des grands-rendez annuels de la boxe locale. La 11e édition, organisée par Pierre Nena et soutenue par la Polynesian Boxing Association présidée par Tauhiti Nena, tous deux fils de Maco Nena, s’est tenue sur deux soirées la semaine dernière avec les demi-finales le mercredi au motu Ovini de Vaitupa à Faa’a, les finales étant organisées le vendredi au complexe Fautaua de Pirae. Tous les combats se sont déroulés en trois rounds. Au programme, des combats locaux avec plusieurs grands espoirs de la discipline chez les femmes et les hommes et des combats internationaux où des ceintures spécifiques au Challenge Maco Nena ont été mises en jeu en catégories lourd (-91 kg) et super-lourds (+91 kg).

L’intensité monte crescendo



Deux Australiens, Martin Merza et Chris Timo, avaient fait le déplacement au Fenua pour relever le défi face à des boxeurs locaux. La soirée des finales est montée crescendo en intensité vendredi soir avec des combats féminins et masculins chez les jeunes et d’autres qui ont mis en scène des boxeurs qui participeront aux Oceania 2025 de boxe qui auront lieu à Tahiti au mois de septembre. Ainsi en +57 kg, l’affiche opposait Mateo Poullet-Osier à Roger Waoute, deux boxeurs qui se sont déjà distingués à l’international et qui représenteront Tahiti en septembre.



Récent quart de finaliste aux Championnats d’Asie des moins de 22 ans, Mateo Poullet-Osier, qui s’entraîne en Nouvelle-Zélande depuis plus d’un an, a battu aux points Roger Waoute, médaillé d’argent aux derniers Jeux du Pacifique aux Salomon en 2023. Le combat a été intense et la décision a souri à Mateo Poullet-Osier qui a touché son adversaire un peu plus souvent.



Le combat à suivre en +71 kg opposait aussi deux sélectionnés pour les Oceania. C’était la belle entre Silvio Cicero et Tu Taumihau, qui comptaient une victoire chacun lors de leurs deux précédents face-à-face. Le combat de vendredi était très important dans l’optique des Oceania, le vainqueur disputant la compétition en +67 kg alors que le perdant sera obligé de descendre en +64 kg. Le combat fut également intense, Silvio Cicero étant compté au 2e round et Tu Taumlihau au 3e. Les arbitres donnaient finalement match nul, une décision commentée par Silvio Cicero : “Les arbitres ont décidé d’un match nul dans mon combat avec Tu, c’est la boxe. Je pensais avoir été un peu plus décisif que lui, mais il faut reconnaître que l’on a tous deux livré un beau combat et que l’on a régalé le public et je suis très contrent de ma prestation ce soir. On devrait tous les deux être sélectionnés pour les Oceania, après les décideurs détermineront dans quelle catégorie ils nous mettront.”

Une solide sélection pour les Oceania



Le premier combat international opposait l’Australien Martin Merza à Henere Tetoofa en lourd-léger (-91 kg). L’Australien tentait d’avancer sur son adversaire mais ses coups n’étaient pas toujours très précis et Henere Tetoofa tenait bien le choc et réalisait de belles séries en contre. Il mettait même son adversaire en difficulté dans le 3e round, mais c’est bien l’Australien qui était déclaré vainqueur et décrochait la ceinture de la catégorie. Chris Timo, expéditif en demi-finale le mercredi après sa victoire par KO au 2e round contre Bill Mahaa, prenait le combat en main en super-lourd (+91 kg) vendredi soir face à Nene Tahuhuterani. Si le Tahitien était dominé au niveau des touches, il ne faisait pas que subir et expédiait aussi quelques crochets bien sentis. Mais l’Australien l’emportait logiquement aux points et s’emparait de la ceinture du challenge en super-lourds.



Tauhiti Nena a tiré le bilan du Challenge Maco Nena 2025 : “Tout d’abord, je félicite mon frère Pierre Nena qui a fort bien organisé le Challenge Maco Nena en mémoire de notre père. On a vu de beaux combats lors des deux soirées, notamment de la part des boxeurs qui participeront aux Oceania en septembre. J’ai un petit regret pour Henere Tetoofa qui était gêné par une blessure au poignet et qui a fait pratiquement jeu égal avec son adversaire et qui aurait pu gagner en pleine possession de ses moyens. Dans le combat des super-lourds, notre jeune Nene s’est bien défendu mais l’Australien Timo lui était supérieur. Ariitea Putoa n’a pas participé au Challenge mais c’est bien lui qui représentera Tahiti aux Oceania en super-lourds. Je pense que l’on va disposer d’une belle sélection aux Oceania dans toutes les catégories comme on a pu le constater ce soir avec les Poullet-Osier, Waoute, Cicero et Taumihau.”



Nouvelle réunion internationale le vendredi 27 juin avec la participation de dix boxeurs australiens qui seront opposés à des boxeurs tahitiens pressentis pour les Oceania du mois de septembre à Tahiti.



Patrice Bastian







Résultats

Femmes

+54 kg : Vaihana Tiaihau (Ufa) bat Anavai Wou Loi (Ufa) aux points

+57 kg : Temeiana Izal (Vaitavatava) bat Heipua Tautu (Taapuna) arrêt arbitre 3e round

Hommes

+45 kg : Tauhere Maifano (Ah Min) et Manahere Mittelstadt (Tefana) match nul

+54 kg : Toa Tuihagi (Taapuna) bat Tuatai Teikihapaiupoko (Tefana) aux points

+57 kg : Tuarii Teikihapaiupoko (Tefana) bat Moon Tefafano (Ah-Min) aux points

+57 kg : Mateo Poullet-Osier (Hititoa) bat Roger Waoute (Hititoa) aux points

+60 kg : Seven Tauraa (Tamarii Heirai) William Tefaatau (Taapuna) abandon 2e round

+71 kg : Mahe Tautu (Team Heimata) et Éric Tauaroa (Tumaraa) match nul

+71 kg : Silvio Cicero (Warrior) et Tu Taumihau (Team Heimata) match nul

+90 kg : Rumatea Teriirere (Vaitavatava) bat Manate Teuira (Ufa) par forfait

Combats internationaux

-91 kg : Martin Merza (Aus) bat Henere Tetoofa (Tah) aux points

+91 kg : Chris Timo (Aus) bat Nene Tahuhuterani (Tah) aux points

