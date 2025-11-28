

Boxe – Le drapeau tahitien flotte au Mondial de Dubaï

Tahiti, le 2 décembre 2025 - Les Championnats du monde de boxe de l’International Boxing Association (IBA) élite hommes ont lieu du 2 au 13 décembre à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Quatre boxeurs tahitiens, Nikee Gobrait-Cummings (51 kg), Tautuarii Nena (81 kg), Iriatai Raiheui (86 kg) et Ariitea Putoa (+91 kg) y représentent les couleurs tahitiennes dont le drapeau a été brandi lors de la cérémonie d’ouverture mardi parmi la centaine de pays participants.



La Polynesian Boxing Association Tahiti (PBAT) présidée par Tauhiti Nena, qui est aussi le président de la Confédération océanienne de boxe (OCBC), est représentée par quatre de ses boxeurs aux Championnats du monde amateur de l’IBA qui ont débuté mardi par la cérémonie d’ouverture et qui entrent dans le vif du sujet sur les rings mercredi avec les premiers combats.



Les boxeurs océaniens qui participent aux Championnats du monde IBA se sont pour la majorité qualifiés grâce à leur parcours aux Oceania 2025 qui se sont déroulés à Tahiti au mois de septembre et c’est bien le cas des représentants tahitiens. Nikee Gobrait-Cummings, Tautuarii Nena et Iriatai Raiheui avaient décroché la médaille d’or à Fautaua, site des Oceania. Ariitea Putoa avait quant à lui conclu son parcours avec une médaille d’argent. Le quatuor tahitien sera encadré à Dubaï de deux coachs de référence, Henri Tetuanui et Patrice Gobrait.



La présence tahitienne aux Championnats du monde n’est pas une première pour la boxe du Fenua qui a déjà participé aux Mondiaux juniors et féminins et dont la présence à Dubaï va lui donner encore un peu plus de relief.

Préparation en France et à Tahiti



Les Oceania 2025 ont lancé la préparation des boxeurs tahitiens pour l’échéance de Dubaï. Deux d’entre eux, Nikee Gobrait-Cummings et Iriatai Raiheui, sont partis en France pour s’entraîner. Nikee Gobrait-Cummings, grand espoir de la boxe polynésienne à 20 ans et qui s’est distingué à l’international au mois de juillet au Brésil sous les couleurs de la France en décrochant une médaille d’argent à la Coupe du monde, s’est préparé en jouant le rôle de sparring avec des membres de l’équipe de France olympique. Iriatai Raiheui s’est, lui, rendu à Orléans où il a notamment participé aux Championnats régionaux et y a décroché le titre. Mateo Poullet-Osier, autre grand espoir de la boxe polynésienne, a participé au même championnat régional et s’y est lui aussi imposé. Il est présent à Dubaï pour soutenir l’équipe tahitienne à l’entraînement mais ne participera pas aux Championnats du monde car il a fait acte de candidature trop tardivement. Tautuarii Nena et Ariitea Putoa se sont pour leur part préparés à Tahiti.



Les boxeurs tahitiens sont arrivés en forme à Dubaï mais Tauhiti Nena considère que la préparation aurait pu être plus pointue : “Les boxeurs ont bien travaillé ces derniers mois mais je pense que la préparation aurait pu être meilleure s’ils avaient pu effectuer des stages à l’étranger, mais on manquait de moyens pour cela. J’ai d’ailleurs déjà pris des contacts pour l’année prochaine avec le président de la fédération du Kazakhstan où la boxe amateur est de très haut niveau et où on préparera les échéances internationales et les Jeux du Pacifique. Mais c’est déjà bien que Iriatai et Nikee aient pu se préparer en France.”

Des objectifs mesurés



L’élite de la boxe mondiale amateur affiliée à l’IBA (il existe plusieurs fédérations internationales de boxe) est présente à Dubaï. Difficile dans ce contexte très relevé de pronostiquer les chances des boxeurs tahitiens, d’où des objectifs prudents de la part de Tauhiti Nena : “Mon premier objectif, c’était que notre drapeau puisse flotter à Dubaï et c’est une très bonne chose pour le rayonnement de la boxe tahitienne. Après, au niveau des résultats, ça va d’abord dépendre des tirages au sort. Sachant que l’on n’a pas encore le niveau pour être champion du monde, il nous faudra éviter les ténors d’entrée tels que les boxeurs kazakhs, ouzbeks, russes, chinois, cubains et quelques autres pays. Avec un tirage favorable, nos boxeurs doivent pouvoir passer un ou deux tours voire se qualifier pour les quarts de finale, ce qui leur offrirait une prime de 10 000 dollars US. Notre meilleure chance est entre les gants de Nikee qui a été vice-champion à la Coupe du monde World Boxing avec l’équipe de France au mois de juillet et qui a le potentiel pour aller loin si le tirage au sort lui est favorable.”



Les Tahitiens connaîtront leurs adversaires mercredi à l’issue des réunions techniques, les premiers combats débutant en soirée.

Championnats de Polynésie puis Championnats de France



Les échéances vont s’enchaîner pour la boxe locale puisqu’après les Championnats du monde, auront lieu les Championnats de Polynésie jeunes et open à la salle Maco-Nena du 15 au 19 décembre. Suivront les Championnats de France de boxe amateur élite qui auront lieu au mois de janvier. Édith Tavanae et Veroiti Nena, médaillées d’or aux Oceania et qui ont décroché des titres en championnat régional, seront engagées chez les femmes. Iriatai Raiheui et Mateo Poullet-Osier seront également du rendez-vous chez les hommes puisqu’ils se sont eux aussi distingués en championnat régional. La participation tahitienne pourrait être toutefois un peu plus conséquente. Selon Tauhiti Nena, un titre de champion de France voire plus semble abordable pour les représentants tahitiens. En attendant, place au Mondial de Dubaï où les Tahitiens tenteront de faire honneur au noble art du Fenua.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 2 Décembre 2025 à 14:37 | Lu 952 fois



