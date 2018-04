Boxe - Edith Tavanae : Une nouvelle alimentation pour de nouveaux objectifs

Cela n’a pas été trop dur au niveau alimentation ?



« Mon problème, c’est que je ne savais pas comment manger. Depuis que je suis suivie, j’ai remarqué que grâce à la nutrition et au sport, on pouvait maigrir vite, sans « régime », sans se restreindre. Je me sens beaucoup mieux, je me sens légère, très légère. Ce n’était pas si dur que ça finalement. Faire du sport en mangeant mal, ce n’est pas très logique. Depuis que j’ai adapté mon alimentation, je me sens en forme, hyper bien dans mon corps et dans ma tête. »



Les projets de combats ?



« En juillet, on envisage de faire le « Desert Showdown » mais ce n’est pas sûr que la compétition se déroule cette année, selon l’organisation. L’autre projet, c’est la Nouvelle Zélande, un ou plusieurs combats qui vont nous permettre d’avancer, de progresser en boxe pour pouvoir nous préparer pour les jeux du Pacifique l’année prochaine. Je suis en contact avec mon adversaire des Jeux du Pacifique de 2015, la papou Debbie Kaore. Elle va baisser de catégorie en 60 kilos, du coup je vais baisser aussi pour pouvoir prendre ma revanche. »



Ta fille également fait de la boxe ?



« Elle a neuf ans, cela fait trois mois qu’elle s’entraine avec mon coach. Elle voudrait percer dans la boxe. On va essayer de la faire boxer un peu partout en Amérique, en Nouvelle Zélande, comme moi. »



Avec le recul, qu’est-ce que la boxe t’a apporté ?



« Le boxe est un repère pour moi, dès que j’ai un problème, la boxe me ramène toujours dans le droit chemin. Elle a toujours été là pour tout. Ensuite, je voyage beaucoup grâce à la boxe. Cela me motive pour m’entrainer, la boxe c’est très bien. Cela permet beaucoup de rencontres, d’échanges avec la Nouvelle Zélande, l’Amérique, la France et pourquoi pas l’Australie plus tard, on ne sait jamais. »