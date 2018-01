Bourges : deux patients d'un hôpital psychiatrique tentent de voler un train

Bourges, France | AFP | mardi 02/01/2018 - Deux patients d'un hôpital psychiatrique ont tenté de se faire la belle lundi aux commandes d'un train en gare de Bourges (Cher) mais n'ont réussi qu'à dérégler la machine, a-t-on appris mardi auprès de la SNCF et de source policière.



Les deux hommes se sont introduits dans la cabine du conducteur d'un train à destination de Nevers qui était stationné en gare, selon la SNCF.



Les deux patients du centre hospitalier George-Sand de Bourges ont alors tenté de faire démarrer le train en "touchant un peu à tous les boutons" et ont déréglé les commandes, entraînant un retard de 45 minutes du départ du train pour la dizaine de voyageurs en partance.



Dépités de ne pouvoir faire démarrer l'engin, les deux hommes ont alors tenté d'embarquer dans un train à destination de Paris mais ont été alors interpellés et ramenés à l'hôpital, a-t-on indiqué de source policière.