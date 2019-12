Bourez se casse le nez à Hawaii

TAHITI, le 9 décembre 2019 - Michel Bourez s'est fracturé le nez à l'entrainement à quelques jours du début de la dernière étape du championnat du monde de surf, le Pipe Masters.



Alors qu’il s’entraînait en vue de sa participation à la dernière épreuve du championnat du monde, le Pipeline Masters (8 au 20 décembre), Michel Bourez a été victime dimanche d’un accident de surf. Pendant un wipeout, son nez a heurté son genou, ce qui lui a valu une fracture. Il est malgré tout apparu souriant sur sa page Facebook et a même ironisé sur sa mésaventure en utilisant le hashtag #whoNose pour "Who knows", c’est-à-dire "qui sait ce qu’il se passera demain". Le forfait n’est pour l’instant pas envisagé.



Bourez est assuré de se qualifier pour le championnat du monde 2020 grâce à sa 15e place actuelle, mais la dernière étape mythique du world Tour, le Pipe Masters, n’en reste pas moins très importante. Le surfeur avait remporté l’étape en 2016 mais avec un nez cassé, la tâche risque d’être compliquée. Bourez sera opposé à Kelly Slater et Sebastian Zietz lors du round 1. Le prochain appel des organisateurs est prévu pour ce matin à 7 heures.