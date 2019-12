Bourez face à Slater au Pipe Master

TAHITI, le 5 décembre 2019 - Après sa cinquième place lors du Hawaiian Pro, sa 25e place lors de la Vans World Cup of Surfing, Michel Bourez participera du 8 au 20 décembre au Pipe Masters, la troisième épreuve de la Triple Crown. L’enjeu ? Finir la saison 2019 sur une bonne note en sachant que sa qualification pour le championnat 2020 est assurée.



La onzième et dernière étape du Championnat du monde de surf est prévue du 8 au 20 décembre sur le célèbre spot de Pipeline, sur le North Shore de Oahu. Trente-six surfeurs sont engagés. Michel Bourez entrera en lice dans la dixième série du round 1 (round of 36) et sera opposé à Kelly Slater (10e WCT) et à Sebastian Zietz (27e WCT).



« Chaque série est historique au Pipe Masters », a annoncé la World Surf League sur son site internet, celle-ci risque bien de l’être face au « King » Slater qui reste un des meilleurs sur le célèbre spot de « Banzaï » Pipeline. « Seabass’ », le tube rider hawaiien, n’est pas non plus à sous-estimer. Michel Bourez, presque 34 ans, a lui aussi sa carte à jouer, puisqu’il a déjà remporté cette compétition en 2016.