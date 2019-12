Bourez en course pour la Triple Crown

TAHITI, le 1er décembre 2019 - Michel Bourez a remporté sa série du round 3 lors de la Vans World Cup of Surfing, deuxième étape de la Triple Crown.



Ce dimanche matin, Michel Bourez a participé au round 3 de la Vans World Cup of Surfing, deuxième étape de la Triple Crown. Dans une série avec peu de vagues à points, il a pu s’imposer avec un total de 9.10 contre 9.07 pour Cody Young, 9.00 pour Frederico Morais et 4.27 pour Ian Gouveia. Il sera opposé dans le round 4 à Jacob Wilcox, Carlos Munoz et Stuart Kennedy.



Michel Bourez a terminé à la cinquième place de la première compétition de la Triple Crown, le Hawaiian Pro, qui avait été remportée par le Portugais Morais. Cette élimination du Portugais fait le jeu de Bourez pour la course à la victoire finale. Les points cumulés sur les trois étapes de la Triple Crown donneront le gagnant 2019. La dernière des trois compétitions sera le Pipe Masters. Pour rappel, le Tahitien n’a jamais remporté la triple Crown alors qu’il est un des rares surfeurs à avoir remporté les trois compétitions de manière distincte. SB