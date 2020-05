Bourez : "Je me vois bien continuer jusqu'à Paris 2024"

Justement en parlant de la nouvelle génération de surfeur tahitien. Qui pourrait selon vous vous rejoindre les prochaines années sur le CT ?



"Le surf polynésien se porte très bien. Pour moi Kauli Vaast est aujourd'hui celui qui a plus les capacités de rentrer sur le Tour. Déjà parce qu'au niveau sponsor il est très bien accompagné, ses parents s'occupent très bien de lui, et c'est un garçon qui a la tête sur les épaules. Et surtout il a un très bon état d'esprit quand il s'agit aborder les compétitions. Il ne se laisse pas faire et il a un très bon surf pour toutes les conditions. Au niveau confiance il est bien. Après il y a aussi Mihimana Braye qui est un peu plus âgé et que j'apprécie beaucoup. C'est le seul jeune qui s'entraine beaucoup physiquement hors de l'eau. Il est vraiment très professionnel et très investi dans ce qu'il fait. O'Neill Massin aussi c'est un très bon jeune avec un sacré potentiel. Le seul souci c'est qu'il est bon que dans les grosses conditions. Ça peut jouer à son avantage sur les grosses compétitions qu'il y a Hawaii à la fin de l'année."







Vous attaquez votre 12ème année sur le tour professionnel. Qu'est-ce-que qui vous a manqué ces dernières années pour pouvoir titiller des surfeurs comme Italo Ferreira, Gabriel Medina, John John Florence qui sont à la lutte chaque année pour le titre de champion du monde ?



"C'est l'un des points positifs de ce confinement c'est que j'ai beaucoup réfléchi. Il faut que j'arrive avec mon expérience à mieux gérer techniquement les séries. A mon âge je ne vais pas me mettre à sortir de gros airs (manœuvres aériennes) cela ne sert à rien. Il faut que je passe plus de temps à l'analyse des séries, des miennes et des autres également. De savoir pourquoi les juges m'ont mis cette bonne note là pour cette vague et une moins bonne pour une autre. A partir de là je peux commencer à travailler, et monter en niveau. Et les objectifs restent les mêmes pour moi c'est à dire viser toujours le plus haut possible. Après au niveau mental aussi ça devient de plus en plus compliqué pour moi d'être loin de ma femme et de mes enfants. Mais ce qui me donne l'envie de continuer c'est le fait d'avoir Teahupoo comme spot de surf pour Paris 2024. Je ferai tout pour rester sur le Tour quatre ans de plus pour participer à cet événement. Il faut qu'un surfeur Tahitien soit présent, dans le cas où un Kauli ou un Mihimana n'arriverait pas à se qualifier pour le Tour."







Vous aurez 38 ans pour les Jeux de Paris en 2024. Vous vous voyez tenir physiquement encore aussi longtemps ?



"Oui je me vois bien continuer jusqu'à Paris 2024. S'entretenir physiquement et mentalement ce n'est pas un problème. Surfer contre des gars plus jeunes ce n'est pas un problème aussi. On voit bien aujourd'hui avec Kelly Slater qui continue d'être sur le Tour à 48 ans, et qui a fini dixième l'année dernière. Je vais prendre un exemple local. Teva Zaveroni, à 44 ans, est toujours l'un des meilleurs sportifs de Tahiti. Tant que lui continue je continue aussi (rires)."







Avant Paris 2024 il y les Jeux olympiques de Tokyo qui ont été repoussés à 2021. Cela vous donne un délai supplémentaire pour votre préparation ?



"Exactement. Ce n'est pas tellement une question d'entrainement parce qu'on fait ça tous les jours. Mais le truc ça va être de trouver une planche adaptée pour les petites conditions. On s'est aperçu que l'on n'avait pas le bon matériel l'année dernière lors des championnats du monde ISA qui se sont tenus au Japon. Sur le Tour on a des étapes avec des petites vagues, mais pas autant qu'au Japon. Et les favoris là-bas sont ceux qui feront des manœuvres aériennes, je pense aux Brésiliens notamment. Mais l'objectif c'est évidemment de décrocher une médaille."







Le surf est une discipline toute nouvelle dans l'olympisme. A choisir entre un titre de champion du monde et une médaille d'or aux JO vous prenez quoi ?



"Quand je me suis lancé dans le surf ce qui me faisait rêver c'était le titre de champion du monde. Mais maintenant qu'il l'est ça peut donner plus d'ambitions et plus d’objectifs à la génération des Kauli Vaast. Après le grand public va voir une médaille d'or aux JO comme quelque chose de plus grand à cause de l'exposition médiatique. Mais moi je préfère gagner le titre champion du monde parce que j'ai rêvé de ça toute ma vie."