Bouissou élu aux forceps à la tête du Contrat de ville

"Pour la première fois mon grand âge de 59 ans me permet de gagner cette élection au conseil mixte du contrat de ville et c'est avec plaisir que je prends mes fonctions (...). Nous avons le souhait de mettre en place un schéma directeur du contrat de ville (...) et je vais m'y atteler (...). Il y a une volonté d'inclure le Pays dans la nouvelle stratégie (...), des financements importants vont être consacrés. Et pour cela il faut de la préparation, la mise en place des réformes au niveau du syndicat mixte du contrat de ville. Ces réformes je les mènerai jusqu'au bout (...). Ce n'est pas le contrat de ville qui est en lui même un outil important. C'est tout ce que mettent le Pays et l'État, au travers des contrats de projets et des budgets d'investissement du Pays. Lorsqu'on gère plus de 30 milliards Fcfp de crédits d'investissement, y compris dans le domaine de la rénovation urbaine, vous comprenez bien que le Pays apporte une grosse partie de cette politique de la ville."



Certains parlent de "politisation" de ce conseil et de "pression" ?

"Il n'est pas interdit à un représentant du gouvernement de présider le contrat de ville, c'est une implication plus forte. On mène au niveau du Pays, des communes, le programme de rénovation urbaine et ce sont des financements très importants (...). Les élus sont de grandes personnes, les questions de pression n'existent pas à ce niveau de la politique, où nous avons des représentants des communes et des grandes communes."