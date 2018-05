Bougainville fait escale à la mairie de Papeete

Docteure en histoire, Corinne Raybaud s'est intéressée à retracer à travers une dizaine de panneaux, la vie et les tribulations de ce navigateur aventurier. "C'est un homme à la vie extraordinaire, avec de multiples facettes. Il a été mathématicien, avocat, attaché d'ambassade à Londres, membre de la Royal Society, a travaillé dans l'armée, combattu au Canda. Il échappera même de peu à l'échafaud sous la Révolution française. Et à la fin de sa vie, Napoléon tomba sous son charme et le fit comte d'Empire" , précise l'historienne, passionnée par cet cet explorateur hors du commun.

Et il faut dire qu'il y a de quoi ! Car il en fallait du courage à ce navigateur pour passer le mythique cap Magellan et traverser les océans pour arriver à Tahiti le 6 avril 1768.