Borne veut donner un "nouvel élan" aux campagnes... et à son poste

Saulgé, France | AFP | jeudi 15/06/2023 - Avec vue sur les ballots de paille, Elisabeth Borne est venue à Saulgé dans la Vienne présenter ses "solutions concrètes" pour la ruralité, dans une visite au parfum de campagne d’une Première ministre désireuse de rester en poste et faisant fi des rumeurs de remaniement.



"On vous soutient. Et courage !" lance Annick, retraitée, venue saluer la cheffe du gouvernement à Liglet, petite commune de 300 habitants, où vient de rouvrir une boulangerie multiservices.



Elisabeth Borne visite le petit commerce avec délectation. Elle sort même un gros pain du four, avant de monter dans une des deux camionnettes-épicerie qui en dépend. "Quelqu'un veut un beignet au chocolat?" demande-t-elle en riant.



C'est sa moisson à elle, Première ministre en sursis depuis la crise des retraites: apporter des aides techniques pour développer des projets ou rouvrir des commerces dans les villages, ou encore des financements pour encourager les maires à protéger leurs espaces naturels qui sont autant de puits de carbone.



Autant de mesures qui visent à répondre aux enjeux spécifiques du monde rural et ses 22 millions d'habitants, dont la moitié d'entre eux ont voté pour Marine Le Pen à la dernière présidentielle.



"Abandon"



"Je ne veux pas me résoudre" à ce "sentiment d'abandon, de relégation", déclare-t-elle près de l'écomusée du Montmorillonnais, en surplomb d'un grand champ.



Elle a salué des retraités à l'entrée du village, qui se plaignent des "déserts médicaux". A la Trimouille, le sénateur LR Bruno Belin l'entreprend sur le décès du pharmacien susceptible d'entraîner la disparition de son officine. "Avec deux maisons de retraites, ça pose un gros gros problème", abonde la maire, Brigitte Abbaux.



La Première ministre promet 100 "médico-bus" dotés de spécialistes, notamment des gynécologues, là "où il est le plus difficile d'accéder" aux soins.



Elle se fait présenter des projets de "mobilités solidaires", des scooters et des vélos, pour aider les jeunes en apprentissage loin de chez eux. Une jeune intérimaire qui travaille dans un supermarché voisin salue l'initiative: "j'ai tout ce qu'il me faut". "On va rester toute la journée avec vous alors!" lui répond la Première ministre.



Pour l'ancienne préfète de Poitou-Charente, il s'agit de "donner un nouvel élan" aux territoires ruraux, mais peut-être aussi à son poste à Matignon, menacé régulièrement par des rumeurs de remaniement.



Rumeurs dont elle s'est évertuée à tordre le cou dans un long entretien au Figaro publié mercredi soir, affirmant que "ce n'est certainement pas dans (son) ADN de baisser les bras". Souhaite-t-elle rester à Matignon ? "Je ne suis pas dans le commentaire, mais dans l’action", répond-t-elle, assurant que son gouvernement "avance" sur tous les fronts.



Félicitations



"C'est une Première ministre à son poste" qui va "cocher toutes les cases" de sa mission des 100 jours qu'Emmanuel Macron lui a confiée mi avril, abonde Sacha Houlié, député de Poitiers et fervent supporter.



A Saulgé, les dissonances parisiennes avec le chef de l'Etat semblent bien loin, et l'absence de figure alternative pour son poste joue en sa faveur.



Le président l'a même "félicitée" en conseil des ministres mercredi, a fait savoir le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.



Et après avoir été supposément recadrée par le chef de l'Etat pour avoir dit que le RN était "l'héritier de Pétain", elle s'est rangée aux arguments de M. Macron en affirmant que "le meilleur rempart contre le RN (...) reste de porter des politiques publiques qui répondent aux attentes", comme dans les territoires ruraux.



Même le patron du MoDem François Bayrou, qui n’est pas toujours tendre à son égard, semble la rejoindre quand il refuse l'idée d'un "gouvernement de restauration RPR" qui ferait perdre à la macronie son ADN.



Mais si elle veut continuer, "il faut avoir des sujets communs" avec LR "et répondre à tous les habitants y compris de la ruralité", estime Béatrice Latouche, maire LR du Lude (Sarthe), venue représenter l'Association des pôles territoriaux et des pays (ANPP).

le Jeudi 15 Juin 2023 à 06:40 | Lu 96 fois