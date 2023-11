Borne présente le nouveau plan du gouvernement contre les violences aux enfants

Paris, France | AFP | lundi 20/11/2023 - Visite de terrain puis réunion ministérielle, Elisabeth Borne présente lundi le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants pour 2023-2027, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.



Avant de présider dans l'après-midi à Matignon le troisième Comité interministériel à l'enfance (CIE), la Première ministre a visité dans la matinée l'Office central pour les mineurs (Ofmin), chargé de coordonner l'activité opérationnelle des services de police et de gendarmerie, à Nanterre.



"Il faut affirmer haut et fort que nous entendons les victimes. Il faut donner un coup pour donner le sentiment qu'on casse la reproduction des violences", a déclaré la secrétaire d'État à l'Enfance, Charlotte Caubel, lors de cette visite durant laquelle Élisabeth Borne a échangé avec les équipes.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui les accompagnait a assuré que sur la question des cyberviolences aux mineurs, la France est "un peu seule". Il a souhaité "qu'on se batte au niveau européen pour que des directives et règlements protègent un peu moins les libertés individuelles" et davantage les enfants.



Ensuite, la cheffe du gouvernement a rencontré des écoutants de l'association d'aide aux victimes L'enfant bleu, à Issy-les-Moulineaux.



Moyens élargis



Le CIE, instance lancée en novembre 2022 pour se doter d'une "vision transversale de la politique de l'enfance", doit se tenir en présence de onze membres du gouvernement. Deux thèmes prioritaires ont été définis: le plan 2023-2027 contre les violences, qui succède au plan lancé en 2020, et le renforcement de l'action de l'État en faveur des enfants protégés et vulnérables.



Le plan annoncé lundi pourrait revoir l'objectif du nombre d'enquêteurs de l'Ofmin, annoncé lors du premier Comité interministériel de novembre 2022 et comptant actuellement 35 enquêteurs. Le plan pourrait également revoir les moyens alloués à la prévention de ces violences, notamment s'agissant des plateformes des numéros d'appel et d'écoute.



Le gouvernement devrait par ailleurs créer dix postes de délégués départementaux "dédiés au pilotage de la protection de l'enfance", recrutés à titre expérimental pour être les interlocuteurs des conseils départementaux, selon Matignon.



Deuxième thème abordé lundi: l'action de l'État en faveur des enfants protégés et vulnérables. Le 10 novembre, lors des Assises des Départements de France, Élisabeth Borne a appelé à une "mobilisation générale pour l'enfance protégée", un dossier brûlant pour ces collectivités, et dans leurs rapports avec l’État.



Près de 370.000 enfants font l'objet d'une mesure de protection au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE), dont les services sont, depuis les grandes lois de décentralisation de 1982 et 1983, passés sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil départemental.



La Première ministre avait évoqué "de nouveaux engagements" à concrétiser lundi lors du CIE, "en particulier en matière de santé ou de scolarité" pour ces enfants.



Par ailleurs, Mme Borne devrait annoncer lundi un nouveau "pack autonomie jeune majeur" pour les jeunes sortant de l'ASE à 18 ans, comprenant notamment un "coup de pouce financier" désormais automatique de 1.500 euros versé à la majorité.



L'organisation de ce comité interministériel survient après la publication d'un rapport très attendu de la Ciivise, commission notamment chargée de lutter contre l'inceste. Dans un entretien au JDD, Charlotte Caubel a assuré que la Commission devrait continuer à exister avec "une nouvelle feuille de route", alors que les associations craignent pour la pérennité de cet organisme.