Borne a remis sa démission à Macron, qui l'a refusée "afin que le gouvernement reste à la tâche"

Paris, France | AFP | mardi 20/06/2022 - La Première ministre Elisabeth Borne a remis sa démission au président Emmanuel Macron, qui l'a refusée "afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ces jours", a annoncé mardi matin l'Elysée.



Le chef de l'Etat va mener "les consultations politiques nécessaires (...) afin d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français", a précisé la présidence, avant une série de rendez-vous avec les chefs de parti mardi et mercredi à l'Elysée.



Plus d'informations à venir...