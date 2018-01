Bora Bora : les hôtels aident les habitants à payer leurs factures d'eau

L'osmose c'est faire le chemin inverse à l'eau de mer pour la rendre potable. L'eau de mer passe dans des filtres très fins, qui retiennent tout y compris le sel, et pour faire passer cette eau, il faut pousser très fort. Donc, mettre l'eau de mer en pression sinon l'eau ne passe pas au travers des filtres. Ça demande beaucoup d'électricité, ça fonctionne avec une pompe et un compresseur

L'île de Bora Bora est bien connue sur le plan touristique avec ses beaux hôtels et son lagon bleu turquoise. Mais elle doit aussi sa réputation à ses nombreux efforts fournis sur le plan environnemental, ce qui lui a valu l'obtention à plusieurs reprises du Pavillon Bleu, sur ses plages.Et la gestion de l'eau fait également partie de ses privilèges. En effet, depuis 2001, la commune de Bora Bora utilise des osmoseurs. "", raconte le tāvana.Plusieurs articles ont d'ailleurs été écrits à ce sujet, comme les tests d' une nouvelle technologie qui ont été installés l'an dernier, par la Polynésienne des Eaux, gestionnaire de la ressource sur l'île.Et la mise en place des osmoseurs à Bora Bora a vu le jour, parce que l'eau des nappes phréatiques était insuffisante pour alimenter toute la population "". Avec le dernier recensement, la Perle du Pacifique compte 10 500 habitants, "". L'an 2000 restera particulièrement gravé dans les mémoires, où "", se remémore Gaston Tong Sang, tāvana de Bora Bora.La première unité d'osmose a été construite en 2001, ce qui "", puis une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. "", explique le tāvana. Une aubaine en termes énergétique.Pour obtenir ces osmoseurs, la commune a dû investir près de 100 millions de francs par machine. Elles produisent chacune 500 m3 d'eau quotidiennement. Et selon le premier magistrat de l'île, la population consommerait à peu près 60 % des quantités, et le reste est utilisé par les hôtels. "Un foyer consomme en moyenne "", précise Gaston Tong Sang.De leur côté, "", rajoute le tāvana.Aujourd'hui, sept hôtels sont en activité à Bora Bora, mais Gaston Tong Sans rappelle tout de même qu'il "y en a eu 4 qui ont fermé à cause de la crise, ce qui correspond à peu près à 300 chambres d'hôtel en moins. Et actuellement, il y a à peu près 800 chambres". Malgré la fermeture de ces hôtels, l'île retrouve le même nombre de touristes qu'elle avait avant la crise de 2008.