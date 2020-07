Bora Bora : le Heiva… à la radio

La population de l’île ne s’y est pas trompée en écoutant radio Bora Bora, remarquant des changements dus à un remaniement complet de personnel et des programmes depuis le mois de mars. La structure communale, née en 2003, a fait peau neuve. Alizée Teanuanua assume son nouveau poste de chef d’antenne au sein d’une ambiance jeune et décontractée, assurée par les onze personnes employées : « La radio avait besoin de changer, d’être plus dynamique. Un sondage avait été effectué auprès de la population pour savoir ce qu’il fallait améliorer. Désormais, on se concerte avec les chefs d’équipe puis nous nous réunissons pour toute décision qui est prise en équipe et soumise au président de la radio qui valide ou pas. Il règne une très bonne ambiance.»



Parmi les nouvelles émissions, depuis trois semaines, et durant encore trois autres, les auditeurs peuvent écouter des rétrospectives de six groupes de danse et de chant de Bora Bora, le matin de 8h à 8h30. Des chefs et des membres des groupes sont également interrogés.



Le chef du groupe de Faanui, Anatole Teraaitepo, regrette que le Heiva ne puisse pas vivre cette année : « L’absence de Heiva manque beaucoup à toute la troupe. Nous nous sentons perdus. La décision de ne pas faire de Heiva a été prise à l’unanimité. Nous ferons un mini Heiva, à la fin du mois, au Bloody Mary’s. Nous avons commencé à répéter avec quelques danseurs. Ce qui m’inquiète, c’est l’amende si on ne porte pas le masque, c’est un peu exagéré pour la population. »



Des chants du Heiva passent sur les ondes et les émissions sont clôturées le vendredi par la chorale du groupe interviewé tout au long de la semaine. Anau, Amanahune et Hitia sont déjà passés. Il reste Nunue, Tiipoto et Faanui. Les auditeurs peuvent suivre les directs sur la page facebook de Radio Bora-Bora.