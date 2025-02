Bora Bora lance sa ‘ori competition

Bora Bora, le 23 février 2025 - La Perle du Pacifique a accueilli mercredi et jeudi sa première compétition de danse organisée localement. L’occasion pour les différentes générations de danseurs de se rencontrer et de communier autour de leur passion commune.



Bora Bora est connue pour sa beauté mais aussi pour son Heiva. La danse fait partie de l‘ADN des habitants de l’île. C’est pourquoi Keven Hauata, professeur du groupe Raivaihiti, a décidé d’organiser la première compétition de ‘ori Tahiti de Bora Bora, à l’image de ce qui se fait déjà dans les autres îles de la Société, notamment à Raiatea et Tahiti. Un projet ambitieux, qui a nécessité plus de deux ans de préparation. “L’objectif, c’était de permettre aux jeunes et aux anciens de se rencontrer autour de la passion de la danse”, souligne Romain Hauata, père de Keven, dont la famille se dédie pleinement à l’organisation de l’événement.



Ainsi, 70 compétiteurs de 5 à 40 ans, venus de Bora Bora mais aussi de Raiatea et de Tahiti, ont répondu à l’invitation et se sont affrontés en présence d’hôtes de marque et d’un jury prestigieux, représentants de toutes les générations d’artistes : Makau Foster, Moeata Laughlin et Gabilou, Perle Renvoye, Tamatea Ondicolberry, Matatini Mou, Natalia Louvat, Kohai Batani Gournac et Poerava Taea ont fait le déplacement pour célébrer la culture avec le public de la Perle du Pacifique. Le déroulement de l’événement témoigne de la volonté des organisateurs de l’ancrer fortement dans les traditions de Bora Bora : après le défilé des écoles de danse, la cérémonie d’ouverture de mercredi soir menée par l’association Te Fare Hiroa no Vavau a été un moment de communion solennel, avec en point d’orgue la cérémonie du kava partagée avec les invités et les membres du jury.



La compétition s’est déroulée jeudi au complexe Teriimaevarua, mis à disposition par la commune de Bora Bora, partenaire de l’événement. Six catégories de solistes et de groupes ont été représentées : kura et tuki iti, te’a, taure’a et ura iti, vavau, ‘arioi vāhine et tāne. Les élèves des écoles de danse de Bora Bora, Raivaihiti et Hivaiti, ont pu se mesurer à des concurrents venus du Conservatoire artistique de la Polynésie française et des écoles Arioi Vahine ‘ori no Hawaii, Tumanava, Aratoa et Hula Vahine. Des prestations de bon niveau ont été proposées au jury, dans une ambiance conviviale et familiale. La journée s’est clôturée par la remise des prix, ponctuée par des performances offertes au public par les membres du jury et Gabilou, qui a entonné une chanson créée spécialement pour la Perle du Pacifique. Les organisateurs se sont dit satisfaits de cette première édition, qu’ils pensent réitérer tous les deux ans en espérant une participation encore plus nombreuse à cet événement fédérateur.