Bora Bora : L'auteur du coup de couteau placé en détention provisoire

PAPEETE, le 20 décembre 2017 - Le jeune homme de 17 ans poursuivi pour "l'assassinat" de son beau-cousin à Bora bora, dimanche dernier a été placé en détention provisoire, mardi vers 18h30. L'adolescent a passé sa première nuit à Nuutania.



Il n’avait jamais mis les pieds à Tahiti. Depuis lundi matin son séjour à Tahiti ne fait que se préciser. L'adolescent à l’origine du coup de couteau qui a entraîné la mort d'un homme de 28 ans, dimanche, à Bora Bora est poursuivit pour assassinat à la demande du juge d'instruction en charge du dossier.

Par ailleurs, mardi soir, le juge des libertés et de la détention a décidé de son maintient en détention provisoire. L’adolescent de 17 ans a donc passé sa première nuit en prison.



"L e dimanche 17 décembre vers 13h30, les gendarmes de Bora Bora sont intervenus au domicile de personnes alcoolisées situé dans le district de faanui pour une personne blessée par arme blanche ". Une fois sur place, l'auteur des faits se présente en tant qu'auteur de la bagarre.



Les représentants des forces de l’ordre apprennent que la personne blessée est en fait décédée du coup de couteau porté au niveau du cœur. "La blessure mortelle fut causée par un couteau de cuisine muni d'une lame de 18,5 cm ."



Le mineur, auteur des faits est placé en garde à vue et une enquête de flagrance est ouverte. Le mineur est présenté au parquet général, lundi matin. Il ressort des auditions que " dimanche matin dès le lever du soleil, l'auteur et la victime, membres de la même famille par alliance, se sont alcoolisés massivement avec des amis et des membres de leur famille en ingurgitant rhum, komo, pastis; trois bouteilles de ce dernier alcool ont été bues ."



Selon le procureur, la victime aurait rossé le mineur "pour un motif futile se rapportant à la dégradation d'une enceinte acoustique" . Ainsi, l'adolescent, de 17 ans, se serait enfui chez une parente pour "y chercher des armes blanches. Alors que la victime continuait de l'invectiver, le mineur lui assénait un coup de couteau qui provoquait rapidement la mort. "



La victime avait 28 ans et était père de trois enfants.