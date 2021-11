Bora Bora : 327 élèves au cross de Faanui

Bora Bora, le 13 novembre 2021 – Vendredi, ils étaient 327 à s’affronter sur la pelouse du complexe sportif Teriimaeva rua de Bora Bora, communément appelé Pago. Une réussite pour l’ensemble de l’équipe enseignante de Faanui qui avait dû reporter ce cross en raison des intempéries.



Pas moins de 327 éléves participaient au cross de l'école de Faanui à Bora Bora vendredi. Ariifano, président de l'association sportive de Faanui était ravi que cette matinée sportive se déroule enfin. Il avait dû décaler ce cross initialement prévu le vendredi 22 octobre en raison des intempéries. Pour le seconder dans l'organisation, il a pu compter sur l’appui de la directrice Adèle, mais également sur l’association des parents d’élèves, des agents polyvalents de la commune, des enseignants, et autres intervenants bénévoles.



Une organisation sans faille qui pouvait aussi compter sur la présence des pompiers qui s’étaient déplacés avec un camion en cas d’urgence. D’urgence il n’y en a pas eu, même si une jeune demoiselle a connu un moment de stress lors du franchissement de la ligne d’arrivée. Rien de grave.

Les CM1 et CM2 se lançaient dans la bataille les premiers sur une épreuve endiablée de 1 300 mètres. Ils étaient suivis par les élèves de petite section (60 mètres), celles et ceux de moyenne section (120 mètres), puis grande section (400 mètres), cours préparatoire (600 mètres), CE1 (800 mètres), et CE2 (1 000 mètres).

Les parents n’ayant malheureusement pas été autorisés à assister à cette course, certains d’entre eux étaient postés sagement en périphérie du stade, devinant leurs enfants courir sur l’herbe et leur lançant de temps en temps des “Allez ! Allez !”



Prochain rendez-vous sportif scolaire : le cross des autres établissements du primaire dans quelques jours, puis celui du collège/lycée, du 22 au 24 novembre.





Rédigé par Nij le Samedi 13 Novembre 2021 à 11:32 | Lu 85 fois