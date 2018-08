Bons plans, restos, shopping… Papeete Centre Ville sort son appli

Soutenue par la ville de Papeete, la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM) et la Fédération Générale du Commerce (FGC), l'association Papeete Centre Ville (PCV), présidée par Guy Loussan, utilise les nouveaux outils numériques au service des commerçants, des populations et des touristes, à l'image de sa page Facebook, qui rassemble tous les évènements et actualités des commerces du centre.

"Cette application a été créée pour simplifier la vie des personnes qui viennent à Papeete, notamment les nouveaux résidants et les touristes. Les commerces de la capitale sont répertoriés selon différentes thématiques. Une géolocalisation permet à chacun de se repérer et de voir quel est le meilleur itinéraire pour s'y rendre", détaille la jeune femme.

D'utilisation très simple, cette appli permet en un clin d'œil ou plutôt en un simple clic, de voir dans son ensemble le vaste choix de restaurants, de snacks, de magasins en tout genre ou encore des loisirs, qui sont présents dans la capitale. Description, localisation, téléphone, itinéraire, tout est fait pour que la personne puisse s'y rendre ou réserver facilement. Par ailleurs, un onglet "recherche" aide à trouver rapidement un endroit précis. Les personnes peuvent ensuite écrire un commentaire ou émettre une suggestion, "un peu comme un TripAdvisor local" , remarque Sandrine Pugibet.