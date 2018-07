Bonnes affaires pour les vendeurs aux championnats du monde

"Tant que les équipes tahitiennes seront devant et qu'on fournira du bon matos, tous les produits tahitiens continueront de se vendre aussi bien"



Que vends-tu sur ton stand ?

Des rames uniquement. L'activité existe depuis septembre 2014.



Beaucoup de délégations nous ont expliqué se fournir en rames à Tahiti, même depuis l'Australie. Qu'ont-elles de particulier ?

Il y a une chose que je dis tout le temps, c'est que tant que les équipes tahitiennes seront devant, qu'on fournira du bon matos, des bonnes pirogues et des bonnes rames, le va'a tahitien et tous les produits tahitiens continueront de se vendre aussi bien.



Tu fais de bonnes affaires pendant ces championnats du monde ?

Voilà, faire les championnats du monde c'est toujours une bonne chose, on quadruple notre chiffre d'affaires. Là on est à autour de 300 rames vendues. Ce sont plus les étrangers qui sont là, mais pour les locaux on prend les commandes et on les livrera juste après. On veut que les visiteurs puissent rentrer chez eux avec leur rame !



Ces rames sont devenues très sophistiquées, avec des matériaux composites et du carbone… On est loin de la rame en bois ?

On essaye de suivre l'évolution de la rame, on passe sur de nouveaux matériaux comme les composites. Mais ici chez Marere Tahiti on essaie de garder toujours la moitié de la rame en bois pour conserver ce mana qui existe dans la rame en bois.