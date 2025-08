Bond des noyades en France: les autorités appellent à respecter les interdictions de baignade

Paris, France | AFP | vendredi 01/08/2025 - Les autorités sanitaires appellent vendredi à respecter les interdictions de baignade, pointant les risques liés aux sites non surveillés, alors qu'environ 200 personnes, dont 27 enfants et adolescents, ont perdu la vie par noyade en moins de deux mois en France.



Entre le 1er juin et le 23 juillet, 193 décès par noyade (sur 702 noyades enregistrées au total) ont été recensés dans l'Hexagone et en Outre-mer, annonce Santé publique France, constatant que les fortes températures ont "entraîné un afflux des populations vers les sites de baignade pour se rafraîchir".



Cela représente un bond de 45% comparé à la même période de l'an dernier, où 133 morts avaient été comptabilisées, détaille l'agence sanitaire.



Si cette hausse des noyades mortelles a concerné toutes les classes d'âge, les adolescents sont fortement touchés: 27 enfants et adolescents ont perdu la vie en 2025 contre 15 en 2024, et 30% des jeunes noyés (13 à 17 ans) sont décédés, contre 13% sur la même période de l'an dernier.



Toujours sur cette période, le nombre de noyades de mineurs suivies de décès dans des cours d'eau a été multiplié par près de quatre: on en recense 15 contre quatre en 2024, s'alarme l'agence sanitaire.



Globalement, les noyades suivies de décès ont été enregistrées d'abord en mer (79), devant les cours d'eau (58), les plans d'eau (30) et les piscines privées (24).



Ainsi le risque de noyade lors de baignades en milieu naturel, cours d'eau, plans d'eau ou mer, lorsque les sites ne sont ni aménagés ni surveillés "est réel et augmenté en cas de consommation d'alcool", rappelle SpF. "La réglementation, notamment les interdictions de baignade, doit être respectée quel que soit l'âge", insiste l'agence sanitaire.



Ces chiffres confirment en particulier l'inquiétante très forte hausse des noyades pendant les seuls jours de canicule, pointée le 11 juillet par SpF dans son point précédent: du 19 juin au 6 juillet, 86 décès par noyade ont été enregistrés contre 36 sur les mêmes jours de 2024, soit bien plus du double.



Lors de cette vague de chaleur précoce et longue, les températures maximales ont dépassé 35°C sur une large partie du territoire, alors que sur le restant du mois de juillet, températures élevées et passages pluvieux ont alterné.



Près de la moitié (47%) des noyades mortelles survenues depuis le 1er juin ont eu lieu dans quatre régions: Provence Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.