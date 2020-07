Bolivie/coronavirus: plus de 400 cadavres dans les rues et les maisons

La Paz, Bolivie | AFP | mardi 22/07/2020 - La police a retiré plus de 400 cadavres des rues et des maisons dans toute la Bolivie au cours des cinq derniers jours, dont 85% de personnes victimes du coronavirus, a indiqué mardi la Force policière contre le crime (FELCC).



Entre le 15 et le 20 juillet, la FELCC a procédé à l'enlèvement de quelque 191 corps à Cochabamba (centre), 141 à la Paz, et 68 à Santa Cruz, région de l'est du pays où sont répertoriés près de la moitié des 61.000 cas de contamination, a affirmé à la presse le directeur national de cette force policière, Ivan Rojas.



Onze corps ont également été enlevés à Potosi (sud-ouest) et neuf à Chuquisaca (sud-est). Quelque 85% de ces corps sont ceux de personnes atteintes ou présentant des symptômes du Covid-19, a ajouté M. Rojas.



Selon le bureau épidémiologique national, l'épidémie de coronavirus est en accélération très rapide dans les régions de La Paz et de Cochabamba.



L'Equateur, pays voisin de la Bolivie, avait connu une situation comparable au printemps quand les autorités, débordées par l'accélération de l'épidémie, avaient été contraintes de ramasser les cadavres dans les rues et les maisons de Guayaquil, ville portuaire de l'ouest du pays.



La Bolivie, avec 11 millions d'habitants, compte officiellement plus de 2.200 morts depuis le début de la pandémie.