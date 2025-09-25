

Bogota demande à Washington de "cesser" ses attaques dans les Caraïbes et le Pacifique

Bogotá, Colombie | AFP | jeudi 23/10/2025 - Le gouvernement colombien a demandé mercredi soir à la Maison Blanche de "cesser" ses attaques contre les navires que Washington accuse de trafic de drogue dans le Pacifique et les Caraïbes, selon un communiqué officiel.



Les Etats-Unis ont frappé un deuxième bateau dans le Pacifique mercredi, après une première attaque mardi dans cet océan, selon le Pentagone, faisant cinq morts au total.



Washington a diffusé des vidéos de ces destructions sur les réseaux sociaux.



"La Colombie appelle le gouvernement américain à mettre fin à ces attaques et l'exhorte à respecter les règles dictées par le droit international", indique le communiqué du ministère colombien des Affaires étrangères.



Le gouvernement de Gustavo Petro, aux relations tendues avec Donald Trump, "condamne la destruction par les Etats-Unis d'un navire lié de façon présumée au trafic de drogue dans l'océan Pacifique", ajoute le communiqué.



Au total les Etats-Unis ont revendiqué neuf attaques de ce type ces dernières semaines, pour 37 morts, dans les Caraïbes puis dans le Pacifique.



Donald Trump et Gustavo Petro ont eu mercredi de virulents échanges à la suite des attaques dans le Pacifique.



Le président américain Donald Trump a qualifié M. Petro de "baron de la drogue" et de "pire président que la Colombie ait jamais eu". L'élu de gauche a répondu en annonçant porter plainte pour diffamation devant la justice américaine.



Bogota a réitéré "son appel au gouvernement des Etats-Unis à dialoguer, par les voies diplomatiques", afin de "poursuivre conjointement la lutte contre la drogue dans la région", comme cela se fait "depuis des décennies".

le Jeudi 23 Octobre 2025 à 06:07 | Lu 111 fois





