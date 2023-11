Blocage de routiers: plus de 20.000 véhicules à la frontière entre Ukraine et Pologne

Rava-Rouska, Ukraine | AFP | jeudi 09/11/2023 - Plus de 20.000 véhicules sont bloqués jeudi à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, que des routiers polonais paralysent depuis le début de semaine pour dénoncer la concurrence "déloyale" de leurs voisins, a annoncé le ministère ukrainien de la Reconstruction.



Plusieurs dizaines de compagnies de transport polonaises ont commencé lundi à bloquer trois points de passage entre les deux pays. Elles réclament notamment la restauration de permis d'entrée pour leurs concurrents ukrainiens, afin de faire baisser leur nombre.



Les files d'attente n'ont fait que grandir au cours de la semaine et 20.000 véhicules sont désormais "bloqués des deux côtés" de la frontière, selon le ministère ukrainien de la Reconstruction.



Cela nuit aux économies ukrainienne et polonaise mais aussi à celles "d'autres pays" qui voudraient transporter des marchandises, a-t-il regretté.



L'Ukraine a assuré "respecter le droit de manifester", tout en se disant "prête à un dialogue constructif pour régler la situation".



"La circulation à la frontière ukraino-polonaise reste compliquée" pour les camions et empire "chaque jour", avait affirmé plus tôt à l'AFP Andriï Demtchenko, porte-parole des gardes-frontières.



Au point de passage de Hrebenne, en Pologne, l'un des trois bloqués, "la queue fait environ 40 kilomètres de long", selon Malgorzata Pawlowska, une porte-parole de la police locale.



"Le temps d'attente pour franchir le poste-frontière est d'environ 160 heures", a-t-elle dit.



Au poste-frontière de Rava-Rouska, dans l'ouest de l'Ukraine, certains routiers ukrainiens ont, eux, dit à l'AFP patienter depuis plusieurs jours.



"On attend depuis très longtemps", s'est impatienté Dmitro, qui a affirmé être arrivé il y a quatre jours et arriver à bout de ses réserves d'eau et de nourriture.



Oleksandre, 36 ans, a décrit des conditions difficiles: "Vous voyez, il y a un fossé et un champ, pas de toilettes, rien", a-t-il déploré, disant lui être bloqué depuis deux jours.



"Ce n'est pas normal de fermer la frontière avec l'Ukraine pendant la guerre. C'est juste une pression économique sur l'Ukraine", a regretté le routier.



Les organisateurs polonais ont indiqué qu'ils pourraient poursuivre leur action "sur le long terme, au moins jusqu'à la fin de l'année", selon Andriï Demtchenko, qui a précisé que les bus et voitures pouvaient en revanche circuler.



Cet incident marque un nouvel accroc dans les relations entre Kiev et Varsovie, qui se sont tendues ces derniers mois en raison notamment du désaccord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en Europe via la Pologne.



Le pays, qui a accueilli des centaines de milliers d'Ukrainiens fuyant la guerre, compte depuis plus d'un an et demi parmi les principaux donateurs d'aide militaire à l'Ukraine.

