Bleu horizon sur l'ile sœur

Tahiti, le 30 avril 2023 – Le Tavini obtient la majorité des suffrages sur Moorea-Maiao (50,9%). Dans un contexte de fort rebond de la participation (+13 points), la liste menée par Tematai Legayic augmente de plus de 9 points et 1654 voix son score du premier tour. Il creuse un peu plus l'écart sur le Tapura et le A here ia Porinetia qui ne progresse respectivement que de 7,5 et 2 points entre les deux tours.