Birmanie: un patron de presse australien condamné à 13 ans de prison dans une affaire de stupéfiants

Rangoun, Birmanie | AFP | mercredi 06/08/2019 - Un patron de presse australien a été condamné mercredi à treize ans de prison après la découverte d'importantes quantités de stupéfiants à son domicile de Rangoun.



Ross Dunkley, cofondateur du Myanmar Times en Birmanie et ancien copropriétaire du journal cambodgien Phnom Penh Post, des titres anglophones réputés en Asie du Sud-Est, a été reconnu coupable de possession de drogue "dans le but de la commercialiser". Il a nié les faits pendant le procès.

L’Australien avait été arrêté en juin 2018 à Rangoun lors d'une opération de la police birmane avec un de ses partenaires commerciaux et sept Birmans. Deux d'entre eux, qui travaillaient au domicile de Ross Dunkley, avaient été par la suite relâchés.

La police avait retrouvé dans sa maison 300 grammes de méthamphétamine sous forme de cristaux, près de 800 "yaba" (comprimés de méthamphétamine), de petites quantités de marijuana, d'opium et d'héroïne.

La Birmanie, numéro deux de la production d'opium derrière l'Afghanistan selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), est aussi un des plus gros producteurs de méthamphétamines dans le monde.

Ross Dunkley avait déjà été condamné en 2011 à un mois de prison pour l'agression d'une femme dans une discothèque de Rangoun.