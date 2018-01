Bill Ravel et Cyril Le Gayic renvoyés devant le tribunal correctionnel pour corruption présumée

Au cœur de cette affaire, deux hommes : Cyril Le Gayic qui était secrétaire général de la CSIP de 2006 à 2012 ; et l'homme d'affaires Bill Ravel qui a alimenté un vaste réseau d'influence à l'aide d'une caisse noire totalisant 46,6 millions de francs versés à des syndicalistes et des hommes politiques



L'affaire a débuté par la CSIP, lorsque deux membres du syndicat ont porté plainte contre Cyril Legayic pour abus de confiance. Ils l'accusaient d'avoir encaissé des chèques destinés au syndicat sur son compte personnel, ce qui a déclenché l'enquête judiciaire et un examen approfondi des comptes du secrétaire général. Les forces de l'ordre avaient alors constaté de nombreux dépôts en espèces d'origine inconnue.



Les gardes à vue des assistants, comptables et autres directeurs avaient rapidement permis de faire la lumière sur ces versements. Les conclusions du procureur affirmaient ainsi que le syndicaliste acceptait (ou réclamait) des paiements pour mettre fin à des mouvements de grève sur le Port autonome ou dans de grandes entreprises. Bill Ravel avait ainsi mis la main à la poche pour assurer la paix sociale et la bonne marche de sa société Pétrocéan, en charge du transport maritime d'hydrocarbures jusqu'en Polynésie.



L'enquête s'était ensuite poursuivie dans les entreprises de Bill Ravel, ce qui avait révélé un réseau encore plus vaste. Le plus important élément de preuve dévoilé par l'enquête était un livre de compte parallèle, dans lequel la comptable personnelle de Bill Ravel notait scrupuleusement les paiements en liquide effectués.



Plusieurs hommes politiques y étaient cités. James Salmon, ministres des transports à l'époque des faits, aurait ainsi touché environ un million de francs. L'enquête montrait que le ministre avait signé des contrats concernant Pétrocéan sur la même période. L'autre homme politique que le parquet avait mis en cause est Jean-Christophe Bouissou, alors représentant à l'Assemblée. Il aurait lui aussi touché autour d'un million de francs alors qu'il soutenait le projet de ferry King Tamatoa.