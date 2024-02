Bill Ravel condamné à un an ferme

Tahiti, le 1er février 2024 – La cour d'appel a rendu, jeudi matin, sa décision dans l'affaire de corruption dite “Ravel-Le Gayic”. Alors qu'il avait écopé de deux ans de sursis en première instance, Bill Ravel a cette fois été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, soit un an de prison ferme.



L'homme d'affaires et patron de Pétrocéan, Bill Ravel, a été condamné jeudi matin par la cour d'appel de Papeete à trois ans de prison dont deux avec sursis dans le cadre de l'affaire de corruption dite “Ravel Le Gayic”. En première instance, il avait été condamné à deux ans de prison avec sursis. La cour a également alourdi la peine prononcée à l'encontre de l'entremetteur Gaston Tetuanui. Condamné en juin 2022 à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel, il a cette fois écopé de deux ans de prison avec sursis. La cour a aussi confirmé la peine de trois ans de prison dont deux avec sursis prononcée à l'encontre du syndicaliste de la CSIP, Cyril Le Gayic. Ce dernier, ainsi que Bill Ravel, devront également faire publier cette décision dans le Journal officiel de la Polynésie française. Notons par ailleurs que la secrétaire de Bill Ravel, Carole Toofa, a été dispensée de peine alors qu'elle avait été condamnée en première instance à quatre mois de prison avec sursis.



Dans le cadre de cette affaire, il était reproché à l'homme d'affaires Bill Ravel et au syndicaliste Cyril Le Gayic d'avoir, en mars 2008 et alors qu'un mouvement de grève était en cours au port, passé un accord financier portant sur la somme de 11 millions de francs afin d'acheter la “paix sociale” au sein de Pétrocéan.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 1 Février 2024 à 16:42 | Lu 837 fois