Bilan positif pour le scanner de Raiatea

Uturoa, le 12 octobre 2020 - L'arrivée du scanner à l'hôpital de Uturoa a considérablement changé la vie des habitants de l'île et des environs, qui n'ont plus à se déplacer à grands frais sur Tahiti. Après un an et demi d'exploitation, les chiffres de consultation sont en constante hausse.



Après 20 ans d'attente et une grève du personnel hospitalier, l'installation du scanner à l'hôpital de Uturoa a considérablement réduit les évasans, et donc les dépenses de santé, tant pour la Caisse de prévoyance sociale (CPS) que pour les patients, avec les frais inhérents à leur déplacement (taxi, logement, etc). Avec des résultats remis généralement en moins de 24 heures.



Au bout de 18 mois d'exploitation, le scanner et le dépistage mammaire ont pris leur rythme de croisière. Pas moins 130 consultations en 2019 et déjà 165 en 2020 pour le scanner et 38 en 2019 et 45 en 2020 pour le dépistage mammaire ; autant dire que cela ne chôme pas au service radio. D'après Pascal Westrelin, le directeur de l'hôpital, qui quittera la Polynésie en avril prochain, cette courbe devrait encore s'accentuer légèrement, pour atteindre sa capacité maximum. Sans crainte. Les patients interrogés pour savoir si le fait de passer un scanner était effrayant ont répondu par la négative. L'appréhension ne devrait donc plus être de mise, un patient ayant même déclaré "Je préfère encore ça qu'une piqûre"!



En ce mois de propagande baptisé "Octobre rose" pour le dépistage du cancer du sein, les rendez-vous sont… au rendez-vous. En effet cette campagne porte ses fruits, même si les rendez-vous pris ce mois-ci ne seront honorés que le mois prochain. Un délai qui peut paraître long, mais le directeur affirme qu'ailleurs, en métropole, selon les régions, ce temps d'attente peut doubler voire tripler. Il faut savoir par ailleurs que le service radio interprète également les résultats de tests en provenance de l'hôpital de Taravao, par internet. La répartition des tâches au sein du secteur de la Santé publique n'a pas de frontières.



Le directeur Westrelin se réjouit aussi que la première tranche des travaux de rénovation de la façade "mer" de l'hôpital soit terminée. Finies les ferrailles apparentes, la rouille et la peinture délabrée, en passant sur le front de mer, on peut à nouveau apercevoir un bel édifice tout blanc et propre.