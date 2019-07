Bilan des Jeux, les tops et les flops…

Une belle aventure humaine



L’expérience des XVIèmes Jeux du Pacifique reste malgré tout une aventure humaine exceptionnelle et la découverte pour beaucoup des Samoa, un pays à la population attachante. Si certains médias peuvent regretter l’interdiction d’accès des lieux de vie des athlètes permettant de mieux retranscrire le vécu de ces derniers, on peut tout de même dire que globalement, tout s’est bien passé. Si tout n’est pas rose à Apia, que les nombreux bâtiments de la ville sont vieillissants, on aura noté la superbe voire la démesure des infrastructures sportives, communales voire gouvernementales estampillées « China Aid ».



On sent par ailleurs dans cette île d’Upolu, dont le niveau de « bétonnage » pourrait être comparé à plus ou moins à Raiatea, un fossé social moins important qu’à Tahiti. On reste par contre frappé par le nombre d’églises flambantes neuves pour certaines, démesurées pour d’autres, parsemées un peu partout sur l’île. Les deux cérémonies d’ouverture et de clôture ont été grandioses et remplies d’émotion et, de manière générale, on a pu sentir le pouls d’une population accueillante, enthousiaste…C’est avec un pincement au cœur que l’on a pu faire un dernier tronçon de route en truck typique de Samoa menant à l’aéroport et poser un regard sur une des nombreuses banderoles disposées partout sur le tour de l’île : « God bless Pacific family ». Mauruuru Samoa !