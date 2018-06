Bilan de la Ronde Tahitienne

PAPEETE, 25 juin 2018 - La ministre du tourisme et du travail, Nicole Bouteau, a participé, vendredi dernier, à la réunion de bilan concernant la dernière édition de la Ronde Tahitienne.



La Ronde Tahitienne a en effet bénéficié d’une aide financière du Pays de 12,3 millions Fcfp. Au-delà d'être uniquement une course cycliste, la Ronde Tahitienne est également un événement qui attire des touristes : 369 participants sur 761 étaient ainsi des visiteurs venus pour l'occasion. Certains ont participé aux packages touristiques de trois jours sur Moorea et d'autres ont embarqué sur le Wind Spirit pour une croisière dans les îles Sous-le-vent. Cette croisière au raromatai était organisée par Santana Adventure qui a chartérisé deux croisières cette année et souhaite renouveler l'expérience jusqu'en 2021.



Les retombées globales, engendrées directement par l’organisation et l’activité touristiques, ont ainsi été évaluées à 160 millions Fcfp, soit un ratio de 1 pour 13 entre le montant de subvention accordée et les retombées économiques constatées.



La réunion de bilan de la dernière Ronde Tahitienne s’est déroulée vendredi dernier en présence notamment du directeur de cabinet du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, Manuel Sanquer, de la conseillère technique en charge de la jeunesse et des sports, Cécile Tiatia, du chargé de mission au tourisme, Hironui Johnston, du responsable de la Direction de la jeunesse et des sports, Anthony Pheu, du premier organisateur d'une course cycliste à portée internationale à Tahiti, et président directeur général de Sat Nui, René Malmezac, du président directeur général d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, du directeur marketing d'Air Tahiti Nui, Torea Colas, et de la directrice des opérations Locales au Tahiti Tourisme, Vaima Deniel.