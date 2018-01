Bientôt une marina à Arutua

ARUTUA, le 26 janvier 2018 - La pose de la première pierre a été faite jeudi, en présence de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. En plus de ce projet, le débarcadère sera également rénové. 300 millions de francs ont été investis par l'Etat et le Pays, dans ce programme. La livraison devrait se faire d'ici la fin de l'année.



Lors de son déplacement à Arutua, jeudi, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une marina et la rénovation du débarcadère de l'atoll.



Financés à hauteur de 300 millions de francs (80 % Etat et 20 % Pays), ces espaces permettront de faciliter le chargement et le déchargement, notamment, des marchandises indispensables au bon fonctionnement des fermes perlières. La future marina offrira également un stationnement protégé aux bateaux de pêche.



La livraison des travaux devrait se faire vers la fin de l'année.