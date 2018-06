Bientôt une école bioclimatique à Moorea

MOOREA, le 25 juin 2018 - La pose de la première pierre a été effectuée vendredi dernier, en présence du haut-commissaire et de la ministre de l’Éducation. Ce futur établissement est situé à Papetoai et accueillera jusqu'à 300 élèves. L'enveloppe allouée pour ce projet est de 528 millions de francs financés en grande partie par l’État.



La cérémonie de la pose de la première pierre de l’école bioclimatique de Papetoai a eu lieu vendredi dernier, en présence de plusieurs personnalités du territoire dont le haut-commissaire, René Bidal, du maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani ainsi que de la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel.



Pour son fonctionnement, la structure de cette première école bioclimatique au fenua prendrait en compte le climat et l’environnement du milieu. L’établissement va utiliser, par exemple, la lumière du jour pour l’éclairage de la structure ainsi que la circulation du vent pour avoir une ventilation plus naturelle. Ce qui permettrait de réduire les coûts liés à la lumière artificielle et à l’air conditionné.



" Ce projet est pionnier en matière de développement durable. La noblesse des matériaux subtilisés, l’orientation des espaces ainsi que la conception des bâtiments contribuent à faire de cette école un bâtiment publique, économique en énergie, moderne et inscrit plus que jamais dans une logique de préservation de l’environnement, à laquelle nous sommes particulièrement attachés ", explique le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani .



Le projet prévoit la construction de 14 classes, dont 6 pour l’école maternelle et 8 pour l’école élémentaire, ainsi que des locaux communs aux deux écoles, avec notamment une salle multimédia, une bibliothèque et une infirmerie. Les voiries ainsi que l’espace extérieur seront également aménagés.



La durée des travaux est estimée à 18 mois.



Concernant le financement de ce projet, qui coute près de 528 millions de francs, l’État y participe par le biais du Fonds intercommunal de péréquation (FIP) à hauteur de 72,16 %, soit 380 millions de francs, et de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à hauteur de 2,84 %, soit 15 millions de francs. La municipalité de l’ile sœur contribue à hauteur de 25 %, soit un montant de près de 131 millions de francs, au travers d’un emprunt contracté auprès de l’Agence Française de Développement (AFD).



L’inauguration de cette nouvelle école est prévue pour l’année 2020 avec l’accueil potentiel de 300 élèves issus du district de Papetoai.