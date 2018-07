Bientôt un seul guichet pour les aides sociales

PAPEETE, le 18 juillet 2018. Les représentants à l'assemblée doivent examiner ce jeudi un projet de délibération créant un guichet multi-régimes relatif aux aides sociales à la direction des solidarités et un guichet multi-régimes spécifique affecté aux aides sanitaires à la Caisse de prévoyance sociale.



Après les fortes pluies du début de l'année 2017, les sinistrés ont parfois mis du temps avant de trouver le bon service pour obtenir des aides financières. Depuis l’instauration de la Protection sociale généralisée en 1995, les ressortissants des trois régimes de protection sociale peuvent solliciter des aides sociales et sanitaires auprès de la Caisse de prévoyance sociale ou de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) anciennement direction des affaires sociales (DAS), en fonction de leur régime d’affiliation.



"Si aujourd’hui, la gestion des affiliations à un régime de couverture sociale et leurs renouvellements est concentrée à la CPS, ce n’est pas encore le cas pour le traitement des demandes d’aides des fonds d’action sociale", note le rapport de l'assemblée sur le projet de délibération qui sera examiné ce jeudi. "En effet, il a été relevé à de nombreuses reprises par les administrés, le comité de gestion du RSPF et lors de la conférence de la Famille en 2016, que les usagers sont souvent renvoyés d’une structure à l’autre en fonction de leur couverture sociale pour l’octroi desdites aides."



Le gouvernement a donc décidé de mettre en place deux guichets en fonction, désormais, de la nature des aides au lieu des couvertures sociales. Le projet de délibération propose de créer un guichet multi-régimes relatif aux aides sociales à la DSFE et un guichet multi-régimes spécifique affecté aux aides sanitaires à la CPS.

Cette mesure devrait être en place à partir du 1er janvier 2019.