Bientôt un Margaret’s Place au lycée de Taravao

Tahiti, le 16 février 2022 - Près d’un an après sa mise en place au lycée Diadème de Pirae, le lycée de Taravao s’apprête à son tour à recevoir un espace Margaret’s Place. Une convention a été signée entre la ministre de l'Éducation Christelle Lehartel et Mareva Georges Marciano, pour un co-financement à hauteur de 30 millions de Fcfp.



La ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel et Mareva Georges Marciano, pour la fondation Paul et Mareva Marciano, ont signé mardi, une convention de partenariat comme l'a annoncé le Pays dans un communiqué mercredi. Elle concerne l’ouverture très prochaine d’un espace Margaret’s Place au sein du lycée de Taravao. Très répandu aux Etats-Unis, ce dispositif avait déjà été mis en place au lycée Diadème de Pirae, en mars 2021.

Cette convention prévoit le co-financement de ce dispositif à hauteur de 30 millions de Fcfp sur trois ans, incluant l'aménagement et le fonctionnement d'un espace convivial d'échanges et de rencontres pour les jeunes ainsi qu'une prise en charge psychologique volontaire et confidentielle face à leurs difficultés personnelles et/ou scolaires à l'aide d'une psychologue rémunérée à plein temps sur le temps de présence des élèves.

