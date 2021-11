Bientôt un "Centre de Pieu" au Tahara'a

Tahiti, le 18 novembre 2021 - L'Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours donnera vendredi prochain le "premier coup de pioche" de son futur Centre de Pieu de Mahina au Tahara'a.



L'Eglise mormone de Jésus Christ des Saints des derniers jours a donné jeudi quelques détails du projet qu'elle destine au domaine du Tahara'a à Mahina qu'elle a récemment acheté. Le "Centre de Pieu de Mahina" sera en effet édifié dans le magnifique parc du Tahara'a, dont le premier coup de pioche est annoncé pour le 26 novembre prochain, au cours d'une cérémonie présidée pour l'occasion par Elder K. Brett Nattress, autorité mormone du Pacifique en visite au fenua à cet effet.



L'Église explique qu'un centre de Pieu est un bâtiment central dans l’administration temporelle et spirituelle d’un secteur géographique au sein de l’Eglise. Le bâtiment proposé à Tahara'a sera le siège officiel du Pieu (équivalent de l'arrondissement ou diocèse) de Mahina et desservira donc les communes de Arue, Mahina et Hitiaa o te râ, en plus des 3 chapelles qui y sont déjà implantées. C’est le 56ème bâtiment construit par l’Église en Polynésie française, et le 27ème de l’Eglise sur l’île de Tahiti.